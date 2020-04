Eerste eitjes eikenprocessierups komen uit, minder overlast verwacht dan vorig jaar

De eerste eitjes van de eikenprocessierups in onze provincie zijn maandag uitgekomen. Ze zijn gezien bij het insectenstation in Mill. Dit meldt Henry Kuppen van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. "Ik verwacht minder overlast dan vorig jaar."

"Het aantal rupsen zal vergelijkbaar zijn met 2019, maar gemeenten nemen vaker preventieve maatregelen. Ze zijn de afgelopen jaren namelijk overspoelt met meldingen", verklaart Kuppen. "Door er vroeg bij te zijn, voorkom je dat rupsen straks overlast gaan veroorzaken." Nu zijn de rupsen nog te klein voor het blote oog, maar over een paar weken zullen zoveel mogelijk nesten opgeruimd moeten worden.

Jeuk

Dat de eerste eitjes nu uitkomen, wil niet zeggen dat de overlast meteen begint. "De rupsen krijgen pas grote hoeveelheden brandhaartjes, als ze voor de derde keer vervellen." Juist die haren veroorzaken jeuk. "Pas in de derde of vierde week van mei, zullen we hier last van gaan krijgen. Bij warm weer mogelijk eerder."

Wie denkt dat het uitblijven van een strenge winter voor een grotere jeukpiek gaat zorgen, heeft het mis. "Dat heeft nauwelijks invloed", weet Kuppen. "De eitjes zijn in augustus en september al gelegd en kunnen goed tegen de vrieskou."

De komende weken zijn volgens hem veel interessanter. "De rupsen die nu uitkomen, zijn nog klein en zwak. Wanneer het in april flink hagelt of als er harde regen valt met stevige wind, dan kunnen nesten verloren gaan." Bij warm weer doet de rups het juist beter.

Corona

Eerder schreven verschillende media dat er een tekort zou zijn aan beschermingsmiddelen die nodig zijn bij het verwijderen van nesten door de coronacrisis. Volgens Kuppen en het Kennisplatform Processierups is dit onzin. "Er is genoeg op voorraad. Gemeenten kunnen in juni gewoon beginnen met de bestrijding", benadrukt Kuppen.

