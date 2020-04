Boeren in de problemen door coronavirus: vergeten groente van Boer Henk waardeloos

Boer Henk is bezig met de oogst voor mei en juni

DEURNE -

Boerenorganisatie ZLTO maakt zich zorgen over de boeren in Brabant. Want door de coronacrisis kunnen verschillende boeren hun producten niet meer verkopen. En weer andere boeren zien problemen met het oogsten van asperges en aardbeien doordat arbeidsmigranten terug naar hun eigen land zijn gegaan.