Niet eerder zoveel coronapatiënten ontslagen uit de Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat uit Brabantse ziekenhuizen is ontslagen, is niet eerder zo hoog geweest als de afgelopen 24 uur. Het aantal mensen met het coronavirus dat op verpleegafdelingen en op de intensive care (ic) ligt in Brabant blijft echter stabiel. Dat blijkt uit de dagelijkse update die het Regionaal Overleg Acture Zorgketen (ROAZ) in onze provincie geeft. Landelijk worden 234 nieuwe sterfgevallen gemeld.

Meer dan 120 coronapatiënten mochten de ziekenhuizen verlaten, zo blijkt uit de ROAZ-grafieken. Doordat ziekenhuizen ook weer meer mensen met het coronavirus opnamen, blijft het totaal aantal patiënten min of meer gelijk.

Dat meer patiënten zijn opgenomen, komt volgens een ROAZ-woordvoerder door 'het weekendeffect'. Tijdens het weekend zouden mensen minder snel geneigd zijn zich aan de poort te melden. Op maandagen melden zij zich dan toch. Die trend was ook in de voorgaande weken zichtbaar.

Stabilisatie op ic

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de ic ligt blijft stabiel. De ziekenhuizen hopen dat deze stabilisatie wordt omgezet in een structurele daling. De piek op de Brabantse ic’s wordt een dezer dagen verwacht.

Afgelopen weekend was er op deze afdelingen amper nog plaats voor nieuwe patiënten met het coronavirus. Maandag was er iets meer vrije ruimte op de ic's, maar ROAZ-voorzitter Bart Berden interpreteerde dat als een stabilisatie. Over een daling wil hij pas spreken als de daling ook de komende dagen doorzet.

Om de toestroom van patiënten op de ic's aan te kunnen, verdubbelden Brabantse ziekenhuizen het aantal ic-plekken tot 240. Hiervan zijn tussen de 190 en 210 bedden bestemd voor mensen met het coronavirus.

Eind april: landelijke ic-piek

Landelijk wordt de piek qua opnames op ic-afdelingen eind april verwacht. Dat is later dan in Brabant, omdat het coronavirus in onze provincie met carnaval als katalysator een kickstart had. In totaal liggen er 1409 coronapatiënten op Nederlandse ic's, werd maandag gemeld. Dinsdagmiddag rond vier uur worden de nieuwste cijfers bekendgemaakt. De landelijke stijging zwakte de afgelopen dagen af. Dat is volgens deskundigen een positief signaal, al wordt het spannend of de landelijke ic-capaciteit voldoende is.

In heel Nederland schaalden ziekenhuizen het aantal ic-plekken op tot 2400. Hiervan zijn er 500 in principe bestemd voor mensen die niet aan het coronavirus lijden. Het gaat dan om mensen met hart- en vaatziekten of ernstig gewonden na verkeersongelukken.

Nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM meldt dinsdagmiddag dat in Brabant 158 nieuwe coronagevallen zijn geregistreerd, waarmee het totaal aantal op 4614 komt.

Landelijk zijn er 19.580 positief geteste patiënten, 777 meer dan maandag. Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2101. Dat zijn 234 meer dan maandag. De toename is groter dan in de dagen ervoor.

In Nederland zijn 7427 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), een stijging van 292 binnen 24 uur. Ook die toename is sterker dan de afgelopen dagen.

'Vertekend beeld'

Het RIVM meldt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven. "Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week", aldus het RIVM. "Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag pas op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd."

De RIVM-cijfers geven sowieso geen volledig beeld. Lang niet iedereen met corona-symptomen wordt getest. Dat heeft ook invloed op het sterftecijfer. In werkelijkheid zijn veel meer mensen overleden aan het coronavirus. Zij worden echter niet in de RIVM-statistieken meegenomen, omdat zij niet getest zijn.

Het RIVM meldt niet meer het aantal besmettingen per gemeente, maar publiceert wel een kaart met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente afgezet tegen 100.000 inwoners. Dat is te zien in onderstaande kaart.

Bekendgemaakte Nederlandse sterfgevallen door het coronavirus:

De positieve signalen nopen zorginstanties in Brabant na te denken over de herstart van de reguliere zorg. Zij hopen die 'niet lang na Pasen' (komend weekend) deels en mondjesmaat weer op te kunnen starten. Achter de schermen werken zij hard aan een soort herstelplan. Sinds de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte is de reguliere zorg grotendeels stilgelegd.

LEES OOK:

Blik op de intensive care: een mobiele scheidingswand op wieltjes als stille coronateller

Karin werkt op de intensive care en helpt coronapatiënten: 'Ze zijn uitgeput en happen naar adem'