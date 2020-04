Geboortegolf in gesloten dierentuin: 11 jonkies geboren bij Zooparc Overloon

In Zooparc Overloon kunnen een aantal dieren genieten van een heel rustige kraamtijd, nu de dierentuinen gesloten zijn. Daar zijn de afgelopen weken namelijk in alle rust elf dieren geboren: drie ringstaartmaki’s, één Brazzameerkat, vijf pinguïns en twee kangoeroes.

Dat de lente begonnen is, hebben de verzorgers de afgelopen weken gemerkt. Eind maart werden er drie ringstaartmaki's geboren, onder hen een tweeling. Het zijn de eerste geboortes in het Madagaskar-gebied in de dierentuin.

Het Afrikaanse eiland Madagaskar is de enige plek ter wereld waar ringstaartmaki’s voorkomen. Daar worden ze met uitsterven bedreigd.

Nog meer uitbreiding

Ook bij de brazzameerkatten, een bijzondere aapsoort, is er weer gezinsuitbreiding. Het is de tweede geboorte op rij, in februari mocht ZooParc Overloon ook al een jong welkom heten.

Een bijzondere ontwikkeling volgens Steven van den Heuvel, hoofd dierenverzorging bij ZooParc. “Het is slechts de derde geboorte in twintig jaar tijd in een dierentuin in Nederland. Daar zijn we echt heel trots op.” Zooparc Overloon is de enige dierentuin in Nederland waar brazzameerkatten leven.

Voorlopig nog gesloten

Naast de ringstaartmaki's en de brazzameerkat is er ook beschuit met muisjes bij de pinguins en de kangoeroes. De afgelopen tijd zijn er vijf jonge pinguïns geboren en staken twee jonge kangoeroes hun kopje uit moeders buidel.

De jonge diertjes zijn voorlopig nog niet te bewonderen. ZooParc Overloon is, net als alle andere dierentuinen, voorlopig gesloten in verband met de coronacrisis.