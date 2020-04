Goed nieuws voor Tonneke: haar rijdende winkel komt terug

Tonny Steenis, oftewel Tonneke, was met haar SRV-wagen lange tijd een vertrouwd beeld in de Tilburgse volksbuurten. Na heel veel tegenslag is er eindelijk goed nieuws: haar rijdende winkel komt terug.

Voor ouderen en eenzamen is ze een steun en toeverlaat. Maar eind vorig jaar had Tonneke zelf hulp nodig. Ze had zich met haar winkel diep in de schulden gestoken en ze werd door technische problemen achtervolgd. In september vorig jaar viel de wagen definitief stil. Het ging echt niet meer.

Crowdfunding

Maar ondertussen zaten vrienden van Tonneke niet stil. Via een crowdfunding werd geld bijeen gebracht. En vorige week, nadat een documentaire over Tonneke op tv vertoond werd, ging de kogel door de kerk. Er is genoeg geld, de rijdende winkel komt terug.

We treffen Tonneke dinsdag op haar vaste plek: het Pater van den Elsenplein. Daar heeft ze op de markt de kofferbak van haar auto opengegooid. Iedereen die wil, kan voor 6 euro een zak aardappelen bij haar kopen. "Normaal heb ik ook nog wel fruit en groente, maar dat was nu niet te betalen."

Tonneke heeft de knoop doorgehakt: "Er komt een andere wagen. Donderdag heb ik een afspraak bij de boekhouder en we hebben goede vooruitzichten."

Diep dal

De afgelopen tijd ging ze wel door een diep dal, zegt ze: "Ik dacht: het zal allemaal wel niet. Maar nu gaan we er weer vol gas tegenaan."

Wat voor wagen dat wordt, kan ze nog niet zeggen. "Ik ben zo finaal kapot gegaan door de onkosten van die vorige wagen. Die heeft me zo veel geld gekost. Alles wat eraan te vervangen was, is vervangen. En toch ging hij weer kapot. Dat wil ik nooit meer meemaken."

Daarom heeft Tonneke mensen met kennis van zaken aangetrokken, die haar adviseren bij de koop van een nieuwe wagen.

Gelukkigste mens

Als na de zomer de scholen weer beginnen, hoopt Tonneke met haar nieuwe rijdende winkel op weg te zijn. Ze kan niet wachten: "Ik zal de gelukkigste mens van heel de wereld zijn."

