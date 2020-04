Juf Lidy heeft een mini-bieb in haar voortuin voor alle kinderen uit het dorp

De bibliotheken zijn net zoals de scholen in ieder geval nog tot en met dinsdag 28 april dicht. Het bracht Lidy op het idee om een boekenkast in haar voortuin te zetten. “Wij vinden lezen erg leuk en we hebben heel veel kinderboeken. Het boekenkastje staat onder schooltijden en ’s avonds buiten. Kinderen mogen zelf een boek pakken. Soms zien wij het niet eens.”

Ondertussen komt de achtjarige Marly aanlopen. Alsof ze nooit anders gewend was, loopt ze naar de boekenkast in de tuin. Haar keuze valt dit keer op ‘De waanzinnige boomhut van dertien verdiepingen’.

Wat ze van de bieb vindt? “Een goed idee want de scholen zijn dicht en ik kan nu ook niet naar de bibliotheek.” Marly schrijft keurig haar naam en de titel van het boek in het schriftje voordat ze weer vertrekt.

Mooi weer

Die ‘tuinbieb’ van juffrouw Lidy is nu drie weken open. “Het loopt erg goed. We zijn inmiddels aan de derde bladzijde in het leenschriftje begonnen. Twee keer regende het en toen heeft het kastje niet buiten gestaan. Ik vind het zonde als de boeken nat worden. Maar tot nu hebben we geluk gehad met dit prachtige weer.”

Kinderen uit het dorp mogen zelfstandig een boek lenen (foto: Erik Peeters)

Aan stempelen en boetes doet de juf niet. “Nee ik ben niet zo streng. Of je nu drie weken of twee dagen over een boek doet, maakt mij niet uit. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen kunnen blijven lezen in deze tijd”, zegt ze enthousiast.