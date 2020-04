Beek en Donk rouwt na overlijden dorpsgenoot (29) aan corona: 'Het is bizar, ongelooflijk, te gek'

Het is stil op het kerkplein in Beek en Donk. Maar de mensen die een wandelingetje maken of hun hond uitlaten, hebben het maar over één ding: het trieste nieuws dat hun dorpsgenoot op zo'n jonge leeftijd is overleden. Een mevrouw vertelt zichtbaar aangeslagen: "Ik vind het verschrikkelijk. Als er zo'n jong iemand overlijdt, dan raakt je dat extra hard. Hoe kan dat nou?"

Een man stapt even van zijn fiets. Hij vertelt: "Ik wist wel dat hij en zijn broer in het ziekenhuis lagen. Maar gezien hun leeftijd dacht ik dat zij er met een dag of drie, vier wel weer bovenop zouden zijn. Maar dat liep anders..."

Buurtfeest

De angst is groot in Beek en Donk. Er zijn hier veel mensen besmet met het coronavirus. Volgens verschillende dorpsgenoten is het waarschijnlijk mis gegaan op een buurtfeest. "Daarna waren er heel veel mensen besmet", vertelt een mevrouw. "Wij waren er zelf niet. Maar verschillende mensen zijn daarna in het ziekenhuis beland."

De schrik zit er goed in

Het hele gezin van de overleden man is getroffen door het coronavirus. Zijn broer van 31 ligt al dagen op de intensive care en is net uit coma. Ook zijn vader ligt in het ziekenhuis. De moeder van het gezin is ook besmet, maar zij kan het virus thuis uitzieken.

Iedereen leeft met hen mee. Een dorpsgenoot vertelt: "Vier mensen in een gezin, dat is wel heel heftig. Iedereen heeft het erover."

Een man vult aan: "Het zijn bekende jongens in Beek en Donk, een van hen heeft een restaurant hier. Dit komt hard aan."

Pas één keer eerder overleed er in Nederland voor zover bekend iemand jonger dan 30 jaar aan het virus. De schrik zit er dan ook goed in in Beek en Donk. "Als mensen oud en ziek zijn en ze overlijden aan het coronavirus, dan begrijp je het. Maar iemand van 29 jaar... Het is bizar, ongelooflijk, te gek, het moest niet kunnen."

