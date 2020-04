29-jarige man uit Beek en Donk die aan coronavirus overleed, is 'een trieste uitzondering'

Coen Berends van het RIVM verwijst naar een tabel in de epidemiologische kaart die gaat over het coronavirus. "Het merendeel van de mensen met het coronavirus dat overlijdt is zeventig jaar of ouder", zegt Berends. Het gaat om 87,9 procent van alle 2101 bij het RIVM geregistreerde sterfgevallen. 23,6 procent van hen bereikte een leeftijd tussen 80 en 84 jaar.

Vooral ouderen getroffen

Dat het coronavirus vooral ouderen zwaar treft, blijkt wel uit sterftecijfers van mensen onder vijftig jaar. Elf mensen in deze leeftijdscategorie overleden. Dat staat gelijk aan 0,14 procent. Voor zover bekend is naast de 29-jarige man uit Beek en Donk nog één andere patiënt overleden in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.

Naast de sterftecijfers zet het RIVM ook uiteen of er sprake was van 'onderliggend lijden' bij overledenen. "Het gaat dan bijvoorbeeld om aandoeningen als een longziekte, astma, suikerziekte, kanker of diabetes", legt de woordvoerder uit. Bij 1435 (68,3 procent) van de 2101 overledenen is 'onderliggend lijden' vastgesteld. Bij 110 mensen (5,2 procent) is dit niet bekend en bij 556 personen (26,5 procent) is dit niet vermeld.

Voor zover bekend was bij de 29-jarige man uit Beek en Donk geen sprake van onderliggend lijden. "Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, hoe triest dat ook is", aldus Berends. "Er is wat dat betreft nog relatief weinig bekend over dit nieuwe virus."

Wel is al langer bekend dat ook jonge mensen ernstige complicaties kunnen krijgen. Een bekend voorbeeld hiervan is de 16-jarige Sehraz uit Breda, die op de intensive care kunstmatig in slaap gehouden werd.

De statistieken van het RIVM bevestigen dit. Van de in totaal 7427 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest) waren:

32 patiënten negen jaar of jonger (0,43 procent van het geheel).

147 patiënten waren tot dertig jaar oud.

3773 ziekenhuispatiënten waren 70 jaar of ouder (50,8 procent).

4614 Brabantse coronabesmettingen

Dagelijks maakt het RIVM veel nieuwe informatie over het coronavirus bekend. Het bekendst zijn de geregistreerde coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Zo werd dinsdag duidelijk dat Brabant 4614 coronabesmettingen telt. Dat zijn er 158 meer dan maandag.

In de video reageren mensen uit Beek en Donk op het overlijden van de 29-jarige inwoner: