Geen terrassen maar wel terrasbelasting betalen: 'Dat klopt natuurlijk niet'

Boonmann is mede-eigenaar van vijf horecazaken aan het Piusplein, waaronder Bolle en Brandpunt. Zaken met grote terrassen. En die staan dan op grond van de gemeente. Daar betalen de cafés dus belasting voor: de zogenoemde precariobelasting.

"Normaal was dit een chaos-dag geweest. Op een dag als deze waren appjes de deur uitgegaan met maar één woord erin: 'Help!' Normaal kom je op een dag als deze handen en voeten tekort."

8.000 euro per café

Boonmann betaalt 8000 euro per jaar per zaak aan precariobelastingen en hij heeft meerdere zaken. Het is volgens hem broodnodig dat de gemeentelijke belastingen als de precariobelasting, maar ook de reclamebelasting of de toeristenbelasting voor hotels, worden kwijtgescholden: "De marge die de horeca heeft, is flinterdun. Die is eigenlijk al verdwenen. Vanaf nu zullen heel veel bedrijven door het ijs gaan zakken. We moeten samen kijken hoe we de pijn verdelen. Als iedereen een stukje van de pijn draagt, gaan we het redden."

Alex Boonmann.

De horecaondernemer wordt gesteund door Hans Smolders van Lijst Smolders Tilburg. Ook de grootste partij in de gemeenteraad vindt dat de gemeente de de belasting moet kwijtschelden. "Laat in deze crisis zien dat je menselijk bent als gemeente. Geef de horeca een kans, anders gaan ze kopje onder", zegt voorman Hans Smolders.

"Het is niet te doen als je honderd man personeel hebt om die belasting maar door te betalen. Als alle onkosten doorgaan, kun je best wat gespaard hebben, maar binnen een paar maanden ben je door je reserves heen."

Reactie gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de belastingheffing uitgesteld tot oktober. Van kwijtschelden is dus nog geen sprake. Maar daar kijkt de gemeente wel serieus naar, laten ze in een reactie weten.

Ook andere grote steden denken na over aanvullende maatregelen om plaatselijke ondernemers financieel lucht te geven.