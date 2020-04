Danielle over haar neef Guus (29) die stierf door het coronavirus: 'Hij had zoveel zin in het leven'

De kaart die ze voor hem klaar had liggen, geeft ze nu in handen van het standbeeld waarvoor Guus als klein kind model stond en dat midden in Lieshout staat. "Op de kaart zie je een klein vogeltje op een hoge golf, zo'n klein beestje dat toch krachtig genoeg is om overeind te blijven op die golf. Ook nu Guus gestorven is blijft die symboliek overeind vind ik. Dat coronavirus was overmacht, daar kon hij zelf niets aan doen. Maar wie hij was, dat verandert niet."

In de video vertelt Daniëlle over haar neef Guus:

