Bloemenzee bij standbeeld van Guus (29) uit Beek en Donk die overleed aan coronavirus

Guus stond in 1998 model voor het kind in dit standbeeld

Guus' gezin is hard getroffen door het coronavirus. Zijn twee jaar oudere broer lag dagenlang op de intensive care en is net uit coma. Zijn vader ligt in het ziekenhuis, zijn moeder mag thuis in quarantaine uitzieken. Bij Guus bleek het virus fataal. Of hun zus ook besmet is, is niet bekend.

Standbeeld kleine Guus

In 1998 kwam er een nieuw standbeeld op het Servaasplein in Lieshout, waar het gezin woonde. Er was een kind nodig om model te staan en de basisschool schoof de kleine Guus naar voren. Hij stond dus model voor het kind dat deel uitmaakt van het standbeeld. Het kijkt op naar de volwassen trommelaar. Mensen in Lieshout zijn dat niet vergeten en hebben bloemen voor Guus bij het monument van Toon Grassens gelegd.

Guus, zijn broer en hun zus zijn geboren en getogen in Lieshout. Later is hij vlakbij, in Beek en Donk, gaan wonen. Dat dorp is hard getroffen door het coronavirus, veel mensen zijner besmet geraakt. Waarschijnlijk gebeurde dat op een buurtfeest, dat druk is bezocht. Het is voor zover bekend de tweede keer dat iemand onder de dertig is overleden aan het virus.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Belgische politie onderschept meer drugs door grenscontroles vanwege corona

Zo beheerst corona het leven van iedere Brabander: al honderden foto's ingestuurd

Steek met jouw video iemand een 'Hart onder de Riem'