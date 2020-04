In recordtempo op corona testen: 2000 onderzoeken per dag, uitslag is binnen 4 uur bekend

Binnen vier uur nadat het monster bij Microvida is afgegeven is de uitslag bekend. Bovendien kunnen er nu 1500 extra buisjes met afgenomen neus- of keelslijm worden verwerkt. "Dat is fantastisch. Ik ben er heel blij mee”, vertelt Diederen trots over de nieuwe aanwinst.

Meer capaciteit

Met de oude methode waar tot deze week mee gewerkt werd, konden zo’n vijfhonderd monsters per dag worden onderzocht. En dan duurde het ook nog twaalf uur totdat de uitslag bekend was. Voor medewerkers van het laboratorium was de werkdruk enorm.

In de video vertelt Bram Diederen over de enorme voordelen van het nieuwe testapparaat:

Twee weken geleden leverde Roche Diagnostics de machine aan het ziekenhuis is Roosendaal. Het is de enige in Brabant en één van de drie in Nederland. Het laboratorium moest voor de installatie een kleine verbouwing ondergaan en de medewerkers kregen een uitvoerige training. Maandag ging de stekker er voor het eerst in en inmiddels draait het apparaat op volle kracht.

Meer rust in het lab

"Het grote voordeel is dat je nu veel meer monsters kunt testen en dat het personeel minder handelingen hoeft te verrichten. Alles wat normaal in het laboratorium werd gedaan om het coronavirus op te sporen is nu bijna helemaal overgenomen door één apparaat."

Maar er zijn meer voordelen:

Zo hoeft het overbrengen van vloeistof met een pipet niet meer door mensenhanden worden gedaan.

Monsters gaan niet meer door verschillende machines.

Er hoeft minder gelopen en geanalyseerd worden.

"Hierdoor is de stress op de afdeling weggevallen", zegt Diederen.

De monsters moeten nog wel voorbereid worden door de medewerkers. Er kunnen er 325 tegelijk in het apparaat. Ze kunnen vervolgens de hele dag door in machine worden geplaatst.

"De hele dag door blijven de uitslagen binnenstromen. Ook kunnen we monsters van patiënten voorrang geven. De tijdswinst is minimaal vier uur."

Meer coronatesten

Het apparaat kwam precies op tijd voor Microvida, nu besloten is om zorgmedewerkers eerder te testen. Hierdoor komen er in het lab meer monsters binnen dan eerst. Ze komen van de ziekenhuizen in West-Brabant en Zeeland en van huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en GGD.

Een tekort aan testmateriaal heeft Microvida niet meer. Het lab is de zogenoemde monsterafnemers zelf gaan produceren. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van fabrikanten. Diederen is er klaar voor: “Laat de monsters maar komen."

