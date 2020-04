Frietje voor bewoners, personeel én brandweerlieden na brand bij verzorgingshuis

De Frietwagen en frietfabriek Agristo in Tilburg hadden voor de brand al het plan bedacht om de bewoners en verzorgers van de Reyshoeve een hart onder de riem te steken met een frietje, zegt Denise Klaassen van Agristo. En toen brak er brand uit.

“Toen zeiden we: we gaan daar niet in de weg zitten, dat geeft het verkeerde beeld af." Maar toen het vuur geblust was, vroeg het zorgcomplex of ze tóch langs wilden komen om een frietje uit te delen. "Daar maken jullie de bewoners heel blij mee, zeiden ze", legt Denise uit. "De bewoners hebben heel de dag nog amper iets kunnen eten, dus we zijn er alsnog."

Foto: Denise Klaassen

Ook de brandweer kreeg een frietje aangeboden. Ze hadden friet voor alle 150 bewoners en zestig verzorgers meegenomen, maar misschien moeten ze nog meer laten aanrukken, zegt Denise. De verzorgers deelden de frietjes uit, de kar stond op gepaste afstand van de bewoners vanwege het coronavirus.

"We willen deze negatieve dag toch een beetje omzetten in een positieve", zegt Denise over de actie. "Het is supervervelend. Dan zit je in een coronacrisis, mag je je familie niet zien, moet je afstand houden en krijg je ook nog eens brand in je tehuis."

Foto: Denise Klaassen

LEES OOK:

Glazenwasser Dave haalt met zijn hoogwerker bewoners uit brandend verzorgingshuis

Drie bewoners van verzorgingshuis Tilburg naar ziekenhuis, brand onder control