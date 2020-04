David mist zijn leerlingen, daarom rent en fietst hij 117 kilometer om hen te zien

"Donderdagochtend ging ik eerst hardlopend langs bij zestien leerlingen", vertelt David. "Dit deed ik samen met mijn vrouw Carla en de kinderen. En donderdagavond volgden nog bezoekjes aan acht leerlingen, die verder weg wonen. Bij hen ging ik langs op de racefiets."

KiKa

David is wel gewend aan fysieke uitdagingen. "Ik ben samen met mijn vrouw en kinderen heel actief voor KiKa, dat zich inzet voor kinderen met kanker", legt hij uit.

"Wij halen daar al een aantal jaren geld voor op. Als tegenprestatie loop ik dan marathons. Mijn laatste marathon zou eigenlijk die van Tokio zijn, maar die ging niet door vanwege de coronacrisis. Dat is balen. Dus ging ik op zoek naar een andere uitdaging en toen dacht ik: hoe mooi is het om deze twee dingen te combineren? Mijn sportieve uitdaging aangaan en meteen bij al mijn mentorleerlingen langsgaan."

Wennen

De coronacrisis heeft het onderwijs ingrijpend veranderd en dat is wennen. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor David zelf.

"We zitten nu al een tijdje op afstand onderwijs te geven. De leerlingen zitten thuis en doen hun uiterste best om er iets moois van te maken, maar je ziet hen niet. Op afstand is het toch heel anders om onderwijs te geven. Dat was het belangrijkste: mijn leerlingen weer een keertje zien en hen toch even een hart onder de riem steken in deze tijd."

Goud waard

"Nu ben ik wel helemaal stuk", lacht de docent uit Berlicum. "Maar wat was dit tof om te doen! De reacties waren goud waard!"

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.