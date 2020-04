“Ik heb er hier zo vijfhonderd liggen," vertelt Marc, “en nog zo’n honderd beschermende jassen.” Die maakt het Brabant Mondmasker Initiatief tegenwoordig namelijk ook. “Maar er is nog te weinig bekendheid.” Want vraag naar de mondmaskers en jassen, die móet er zijn, zegt Marc. “We weten dat er tekorten zijn. Dus kom ze halen! Mensen gaan dood omdat ze niet beschermd zijn, terwijl ik hier spullen heb liggen.”

Met een groepje van vier begon Marc een paar weken geleden aan het maken van mondmaskers. Bij verschillende bedrijven regelden ze materiaal, zoals de speciale stof waar de maskers van zijn gemaakt. Niet CE-gekeurd: “Dat lukt niet, in zo’n korte tijd”, maar wél goed bevonden door de TU Delft. Vrijwilligers meldden zich en inmiddels is er een heuse productielijn in een atelier in Den Bosch. Waar tegenwoordig dus óók beschermende jassen worden gemaakt.

Marc: “Mijn vrouw werkt op de eerste hulp en bij huisartsenposten en zag dat die isolatiejassen opraakten. Ze heeft er eentje meegenomen. Die hebben we uit elkaar geplozen en die maken we nu precies na.” Ook van speciale stof: het materiaal waar normaal gesproken chirurgische instrumenten in verpakt kunnen worden. Dat materiaal kan in de autoclaaf, een soort stoomsterilisatie. Marc: "Ziekenhuizen hebben allemaal zo’n apparaat. Het betekent dat de jassen nadat ze weer steriel zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt."

Iedereen die meehelpt doet dit vrijwillig. Omdat het gewoon nodig is.

De spullen zijn in eerste instantie bedoeld voor de mensen die ze het hardst nodig hebben. Mensen met onderliggend lijden, zoals kankerpatiënten of mensen met een auto-immuunziekte bijvoorbeeld. En natuurlijk voor alle zorgverleners, mensen die werken in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Er liggen nu dus een paar honderd mondmaskers klaar. "Maar meer kan ook, we kunnen zo opschalen."

Mensen of instellingen die de maskers of jassen willen bestellen, mogen mailen. Nieuwe vrijwilligers om ze te helpen maken zijn ook altijd welkom. Het Brabant Mondmasker Initiatief verdient er niets aan, benadrukt Marc nog eens. "We hebben allemaal gewoon een baan. Iedereen die meehelpt doet dit vrijwillig. Omdat het gewoon nodig is."