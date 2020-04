Hulptroepen bij de voedselbank in Tilburg: militairen delen kratten eten uit

"Door de coronacrisis blijft op dit moment de helft van onze vrijwilligers thuis", vertelt Martin de Kok. De directeur van de Voedselbank Tilburg is erg blij met de hulp van de landmacht. "Het is niet zo dat we het zonder niet zouden redden, maar het scheelt wel enorm omdat de druk op onze eigen leidinggevenden groot is."

De militairen komen van het zogenoemde bevoorradings- en transportcommando uit Stroe in Gelderland. Ze zijn specialisten op het gebied van logistieke processen. Mayke Coenders is de commandant in Tilburg. "Ik had nooit verwacht dit werk hier in Nederland te doen, maar ik vind het mooi."

Niet vreemd

Toen Martin de Kok de aanvraag deed voor hulp van defensie had hij wel een paar scheve blikken van de vrijwilligers en cliënten verwacht. "Ze komen hier toch in hun uniform binnen." Die zorg bleek nergens voor nodig.

Cliƫnten en vrijwilligers kijken totaal niet op van de militaire hulp.

"De samenwerking verloopt heel goed met de vrijwilligers. We zijn hier ook met hetzelfde doel en dat is de voedselbank weer goed laten draaien", vertelt commandant Coenders. Hoewel vooral logistiek en planning haar specialisme is, steekt ze met haar collega's gewoon de handen uit de mouwen en deelt ze vrijdagmiddag eten uit aan de cliënten.

Weinig goederen

Qua mankracht zit het wel goed in Tilburg. De locatie aan de Beelaarts van Bloklandstraat is niet alleen een uitgiftepunt maar ook een distributiecentrum voor omliggende voedselbanken. Vandaar dat de hulp van de specialisten van de landmacht erg welkom is.

Er moet alleen wel wat te distribueren zijn en daar ligt nog wel een uitdaging. "We krijgen nu vijf procent van wat we normaal van supermarkten krijgen. Er is dus nog echt wel iets aan de hand", vertelt de voedselbankvoorzitter. Toch vertrekken de cliënten in Tilburg met goed gevulde kratten en tassen.

Drukte

De Kok wijt die enorme afname niet alleen aan het hamsteren wat minder lijkt te zijn geworden. "De distributiecentra van de supermarkten hebben het nog steeds heel druk. Ik kan mij zo voorstellen dat het regelen van goederen voor de voedselbank er dan even bij inschiet."

Druk is het ook bij de voedselbank zelf. Buiten staan lange wachtrijen tijdens het uitgiftemoment. Toch wordt de anderhalve meter zo goed en zo kwaad als het kan in acht genomen. De vrijwilligers dragen handschoenen en mondkapjes en de boodschappenkarretjes worden goed schoongemaakt.

De militairen kunnen blijven helpen tot en met 1 juli. maar de voedselbanken verwachten voor die tijd alweer zelf op volle sterkte te zijn. "Voor nu zijn we heel blij met de hulp, alle extra handjes zijn welkom ook die van alle nieuwe vrijwilligers", besluit De Kok.

