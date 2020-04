Wéér twee gsm-masten in de fik, terrorismebestrijder bezorgd

In Oudenbosch woedde vrijdagnacht brand bij twee zendmasten. Rond halfdrie was het raak aan de Bosschendijk, naast het oude politiebureau, en rond kwart over drie aan de Pagnevaart.

De brandweer heeft het vuur geblust. Bij de brand aan de Pagnevaart was hier wel een hoogwerker bij nodig. Daar zou de brand tot ongeveer de top van de mast hebben hebben gewoed.

Onderzoek

Hoe de branden konden ontstaan, wordt onderzocht.

"Vanuit de omgeving was de brand goed te zien", laat een ooggetuige weten.

Nuenen en Liessel

Donderdagnacht brak er ook al brand uit bij een zendmast in het centrum van Nuenen en vorige week zondag was het raak bij een mast in Liessel. Er wordt rekening gehouden met opzet. In Liessel werden er in de omgeving van de mast leuzen tegen de komst van 5G ontdekt. Mogelijk hebben deze leuzen te maken met geruchten dat er een verband zou zijn tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet vrijdag weten bezorgd te zijn over de brandstichtingen en sabotageacties bij de zendmasten.

