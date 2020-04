Coronavoorschriften massaal genegeerd in Den Bosch: 'In anderhalf uur 17 bekeuringen uitgeschreven'

De coronavoorschriften werden zaterdag massaal genegeerd door mensen in het centrum en het Prins Hendrikpark in Den Bosch. "Op die laatste locatie werden er zelfs in anderhalf uur tijd zeventien bekeuringen uitgeschreven van 390 euro", laat een wijkagent weten.

Een andere wijkagent benadrukte al eerder op de dag dat het hem opviel dat het in Den Bosch zaterdag erg druk was op straat.

"Ook al is het de laatste paar dagen mooi weer en is de verleiding soms groot om naar buiten te gaan, er wordt nadrukkelijk gevraagd je te houden aan de regels die gesteld zijn", benadrukt de wijkagent.

'Dit maakt me woest'

Een collega van het politieteam Weerijs sprak enkele uren eerder ook al zijn afschuw uit over hoe makkelijk mensen de voorschriften negeren. "Tijdens mijn nachtdienst is weer iemand overleden aan corona", liet die agent weten. "De inzet van alle hulpverleners ten spijt. Gevochten voor het leven, verloren van het virus. Mijn collega reanimeerde, met gevaar voor de eigen gezondheid. Terwijl zoveel hulpverleners vechten om levens te redden, zijn er nog steeds mensen die het niet zo nauw nemen. Is het echt zoveel gevraagd om je aan de regels te houden? Het maakt me woest, dat onverschillig gedrag van sommigen."

Hij vindt het ongelofelijk en onbegrijpelijk dat er mensen zijn die denken dat ze kunnen spelen met de levens van anderen. "En dus ook met het leven van mijn collega's en mij. Wij staan dag en nacht klaar voor de maatschappij. Mogen wij dat kleine deel van Nederland dat het allemaal wel best vindt, vragen zich te gedragen?

