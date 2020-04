Automobilist ramt huis in Breda: 'De ravage is groot'

"De ravage is groot", laat een ooggetuige weten. "De auto heeft het huis bij de voordeur geraakt en stuiterde daarna terug de straat op. De gevel van het huis is ontzet en de auto is total loss. Een wiel is afgebroken, de accu van de auto ligt twee huizen verderop, er liggen overal stenen op de grond..."

De auto is total loss (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Ongedeerd

Op het moment dat de auto het huis ramde, waren in het huis mensen aanwezig. Die zijn ongedeerd.

De bestuurder is door ambulancepersoneel behandeld en is naar een ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden opgevraagd

De politie heeft de straat afgezet en heeft camerabeelden opgevraagd.