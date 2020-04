'Je zal maar op de wc zitten, dan word je geraakt', overbuurvrouw José schrikt van aanrijding Breda

"De automobilist is tussen een boom en een lantaarnpaal door gereden en kwam na de klap tegen het huis achterstevoren tot stilstand", vertelt José, terwijl ze kijkt naar de bouwvakkers aan de overkant van de straat. Die zijn bezig een nooddeur in het geramde huis te plaatsen.

Lachgas

Het is volgens haar niet de eerste keer dat in de flauwe bocht van de Fellenoordstraat een ongeluk gebeurt. 'Twee keer is mijn eigen auto hier vlak voor de voordeur in elkaar gereden" vertelt ze. "De eerste keer waren mensen hier aan het racen. Toen werden er vijf auto's geraakt. De andere keer ging het om dronken jongens van wie er eentje plotseling aan de handrem trok van de auto waarin hij zat."

De automobilist die het ongeluk zondagochtend veroorzaakte, zou volgens de politie te hard gereden hebben. Daarnaast werden in de auto van de 29-jarige Bredanaar - tussen de twee stoelen voorin - een tank met twee liter lachgas ontdekt. Bij de versnellingspook lag een kapotte zwarte ballon.

De auto heeft het huis flink geraakt (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

'Hij was gewoon bij kennis'

De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens José zou de automobilist licht gewond zijn. "Na het ongeluk was hij gewoon bij kennis", vertelt ze.

Zelf is ze zondagmiddag nog steeds onder de indruk van de klap van de auto tegen het huis. "Je zal maar op de wc zitten op zo'n moment", verzucht ze. "Dan word je gewoon geraakt."

LEES OOK:

Bestuurder die woning Breda ramde, had tank met twee liter lachgas in auto

Automobilist ramt huis in Breda: 'De ravage is groot'