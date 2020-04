Zevende brand in GSM-mast ontdekt, politie doet onderzoek

TILBURG -

Op de Centaurusweg in Tilburg is brand gesticht in een zendmast. De politie doet zondag onderzoek naar de eerder aangestoken brand. "Omdat er meer van dat soort branden zijn geweest de laatste tijd, doen we forensisch onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie. Het is de zevende brand in een mast op rij.