Terrorismebestrijder bezorgd om brandstichting en sabotage zendmasten

Afgelopen zondag vloog er een zendmast in Liessel in brand. In de omgeving werden leuzen tegen de komst van 5G gevonden, en op internet circuleert een filmpje waarop de brand te zien is, net voordat het vuur is ontstaan.

'Iedereen moet 112 kunnen bereiken'

"Als er inderdaad sprake is van brandstichting, is dit te gek voor woorden" , zei Stijn Wesselink van KPN eerder. "In deze tijden van corona is het extra belangrijk dat de verbindingen optimaal zijn. Iedereen moet 112 kunnen bereiken als dat nodig is."

Donderdagnacht was het raak bij een zendmast van KPN in het centrum van Nuenen. Rond drie uur kreeg de brandweer een melding dat de mast 'van beneden tot boven' in brand stond. Ook in Rotterdam en Beesd was sprake van brandstichting in zendmasten voor de mobiele telefonie.

Op een electriciteitkast staat een leus tegen 5G. (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties)

De acties in Nederland zijn 'een zorgelijke ontwikkeling' en voor de NCTV reden om de situatie in de gaten te houden. De terrorismebestrijder staat in nauw contact met de politie, diensten en providers en monitort de situatie.

Bij alle antennes is de bekabeling door het vuur zwaar beschadigd, zegt directeur Rob Bongelaar van Monet, dat namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden.

'Onbegrijpelijk en onacceptabel'

"De operators doen ongelooflijk hun best in deze moeilijke tijd de mobiele netwerken draaiende te houden", zegt Bongelaar. "De beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur is van essentieel belang. De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken. Onbegrijpelijk en onacceptabel."

De directeur dacht bij de eerste brandstichting nog aan een incident. "Maar nu is het al vier keer gebeurd en dan ga je toch denken dat het geen toeval is. Ik spreek verder geen vermoedens uit, maar hoop wel dat de politie kan achterhalen wie hier achter zitten."

Bongelaar spreekt van schade die in de tienduizenden euro's kan lopen. Erger is dat zendmasten door de brandstichting tijdelijk kunnen uitvallen en er geen mobiel bereik is, zegt hij. "In een straal van vijf kilometer is er dan even geen dekking en dat kan uren duren. Als 112 tijdelijk niet bereikbaar is in een regio, kan dat grote gevolgen hebben."

Complottheorieën in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië hebben vandalen ook al op meerdere plekken toegeslagen. Daar circuleren allerlei complottheorieën. Zo zou corona verband houden met de komst van 5G. Ook zijn tegenstanders bang dat de sterkere straling voor meer gezondheidsproblemen gaat zorgen.