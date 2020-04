Klaas Otto roept vijf officieren van justitie op het matje en wil naar huis

Op de lijst met namen staan de voormalig hoofdofficier van justitie Charles van der Voort die nu advocaat is en ook vier officieren van justitie van het parket Zeeland-West-Brabant in Breda.

Otto (52) en zijn advocaten vinden dat de officieren een vuil spelletje hebben gespeeld in de aanloop naar zijn rechtszaak. Dat roepen ze al langer.

'Moordplannen'

De officieren zouden getuigen onder druk hebben gezet en hebben geadviseerd hoe ze Otto het beste in een kwaad daglicht konden zetten. Dat leidde onder meer tot zware verdenkingen die niet waar konden worden gemaakt. Zo was Otto zeker twee keer in beeld wegens moordplannen, maar steeds was er te weinig bewijs.

De Bergenaar is eind 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor onder meer witwassen van 1,3 miljoen euro met onder meer auto's en voor afpersing. Daartegen is hij in hoger beroep gegaan omdat hij vindt dat hij onschuldig is. Ook het OM ging in hoger beroep omdat het 10 jaar cel had geëist maar de rechtbank niet alles bewezen vond.

Overbodig

De aanklager in hoger beroep vindt de getuigenverzoeken overbodig. Volgens hem omdat er al getuigen zijn geweest die over het begin van het onderzoek hebben verklaard. "We kunnen de hele wereld gaan vragen of ze iets weten over de zaak Otto."

Zijn advocaten vroegen vrijlating omdat zijn straf er toch al bijna op zit. Hij zit nu in de gevangenis in Arnhem. Binnenkort mag hij al kort op proefverlof. Begin volgend jaar is hij helemaal vrij. Hij zou dan met een enkelband naar huis kunnen.

Otto klaagde tijdens de tussentijdse zitting van dinsdag over zijn versleten hartkleppen, zijn maag en een oog. Hij wil er graag ook weer kunnen zijn voor zijn familie, legde hij uit.

Winkel

Het OM is tegen vrijlating vanwege de ernstige verdenkingen. Het OM zegt ook dat er een negatief advies is van de reclassering. Otto zegt een baan kunnen krijgen in de kledingwinkel van zijn vriendin, maar het OM denkt dat dat een ongeschikte plek is en betwijfelt of die winkel wel open is.

Het gerechtshof neemt volgende vrijdag een beslissing over de lijst met gevraagde getuigen en over zijn eventuele vrijlating.

Corona

De zitting in het paleis van justitie in Den Bosch vond plaats onder de strenge coronaregels. Iedereen zat verder uit elkaar. Otto was ook zelf in de zaal. Hij zei dat hij het belachelijk vond dat media in de zaal én een beveiligde videoverbinding wél mee konden kijken en dat zijn familie bij de zitting niét welkom was.