'Ik heb niemand gedood of in stukken gezaagd’, zegt Nicky S. over vermoorde loodgieter

Tijdens de tweede tussentijdse zitting, woensdag in de rechtbank in Breda, gaf Nicky S. via een videoverbinding vanuit de PI Vught, zijn mening over de beschuldigingen.

Zwart geld

Het hele verhaal van politie en justitie is nog niet verteld. Maar er wordt wel steeds meer bekend. Verdachte Wanda van R. is prostituee. Afgelopen zomer ontving ze loodgieter Johan als klant. Het vermoeden was dat hij veel (zwart) geld had.

Samen met haar vriend Nicky S. zou ze het slachtoffer hebben verdoofd en vastgebonden op bed in het Belgische Zoersel. Intussen gingen Wanda en Nicky op zoek naar dat geld van Johan. Daarna hebben ze het slachtoffer naar Nederland vervoerd en nog een tijdje rondgereden in zijn eigen ‘klusbus’.

Ze kregen daarbij hulp en onderdak van de Steenbergse Edna V. (40) en haar dochter Cheyenne (19). Kennissen van Nicky die wiet voor hem knipten.

We komen met puzzelstukjes steeds dichter bij de waarheid.

Wanda zou tijdens de gijzeling per ongeluk de naam Nicky hebben genoemd. Daarom moest Johan dood, zo luidt de verklaring. Vermoedelijk is Johan daarna gedood maar het is ook niet uitgesloten dat hij bezweken is aan de dagenlange gijzeling. Dat gebeurde in Steenbergen. Zijn lichaam is vervolgens met een kettingzaag in stukken gezaagd, verbrand, delen zijn door het riool gespoeld en de rest is gedumpt in een cementbak.

Johan werd door zijn gezin als vermist opgegeven. De politie vermoedde een misdrijf. De opgepakte verdachten wezen naar elkaar. Belangrijk bewijs komt van twee zoons van Wanda. Eentje van hen had Johan op bed zien liggen. De zoons spraken uitgebreid met de politie en wezen naar Nicky als de feitelijke moordenaar.

Puzzelstukjes

Ruim een half jaar lang, was de vermissing van Johan ‘een moord zonder lijk’. Lichaamsresten van Johan werden op 23 januari 2020 gevonden in een speciekuip met beton. De kuip lag op de bodem van het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer. Kort daarna dook ook een kettingzaag op, nu blijkt dat er ook dna op is gevonden van het slachtoffer. “We komen met puzzelstukjes steeds dichter bij de waarheid”, zei de officier van justitie op de zitting woensdag.

Wanda van R. (40) zat een tijdje in een Belgische cel. Ze is intussen overgebracht naar Nederland. Woensdag verscheen ze via een videoverbinding voor het eerst voor de rechtbank in Breda. Ze vertelde weinig. Ze wil naar huis, haar kinderen weer zien en bij haar moeder in Hilversum gaan wonen.

Ik wist dat ze een familiecomplot gingen spelen.

Haar advocaat wilde nog wel wat zeggen over haar rol in de zaak. “Planmatig iemand van het leven beroven? Dat blijkt nergens uit. Het gaat vooral over het verbergen van het lichaam”.

Nicky S. (31) benadrukte tegenover de rechtbank dat hij slachtoffer is van leugens. "Ik heb niemand gedood en niemand in stukken gezaagd." Dat verhaal komt van de zoons van Wanda. “Ik wist dat ze een familiecomplot gingen spelen”, zei Nicky. “Maar ik ben ook niet van gisteren."

Hij suggereerde hij dat hij een troef achter de hand heeft: ontlastend bewijs. “Als ze alles netjes aanpassen naar de waarheid. Ik geef ze de gelegenheid. Omdat ik van Wanda hou."

In de cel

De verdachten blijven voorlopig in de cel tot een nieuwe tussentijdse zitting half juli. De komende maanden gaat het technisch onderzoek door en blijft de politie getuigen horen en verdachten verhoren. Het OM verwacht pas na de zomer daarmee rond te zijn. Een datum voor het inhoudelijk proces is er nog niet.