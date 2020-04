Pakketten met geld verstopt in auto, bestuurder verdacht van witwassen

De Koninklijke Marechaussee heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de A16 bij Breda een 34-jarige Fransman opgepakt op verdenking van witwassen. Onder het middenconsole tussen beide voorstoelen van de auto lagen pakketten met geld, in totaal zo'n 15.000 euro.

De auto met Frans kenteken werd rond één uur staande gehouden, omdat de bestuurder te hard reed. Na controle van de identiteit van de Fransman ontdekte de marechaussee dat bij het middenconsole een aantal schroeven ontbrak. Daarna werd het geld ontdekt.

Ook werden in de auto vijf mobiele telefoons gevonden. Alles is in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.