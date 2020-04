30 tips na tonen foto's van mannen die slapende vriend door het hoofd schoten

De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht dertig tips binnengekregen over Azzeddine A. (28) en Anel Bijedic (29). Het vuurwapengevaarlijke tweetal werd vorige week veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doodschieten van een man uit Breda.

Ze hebben zich na de uitspraak nog steeds niet gemeld voor het uitzitten van de straf en zijn voortvluchtig. Via de tips meldden mensen dat ze denken de veroordeelde moordenaar nog in het land te hebben gezien. De gouden tip lijkt er nog niet bij te zitten, laat de politie weten.

Het slachtoffer werd op de ochtend van 8 januari 2018 dood gevonden in zijn flatwoning aan de Roeselarestraat in Breda. Hij was met een revolver én een pistool door zijn hoofd geschoten, terwijl hij lag te slapen.

Toen de politie de twee mannen op het spoor kwam, sprongen ze bij hun vluchtpoging vanaf het balkon van de flat waar de moord was gepleegd naar beneden en raakten ze zwaargewond. Ze hebben vervolgens anderhalf jaar vastgezeten en werden vorig jaar oktober voorlopig vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.