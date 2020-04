Musicalster Willy Machielsen uit Bergen op Zoom vermaakt Spaanse kinderen in quarantaine

Vanuit de geïmproviseerde studio in Bergen op Zoom kost het de musicalster weinig moeite om binnen no time een lach op de gezichten van de kids te toveren. “Ik probeer de musical waarin ik speel een beetje over te brengen naar de kinderen. Het is fantastisch om te zien hoe ze reageren, wanneer ze zwaaien of meedansen.”

Gargamel haat smurfen

In Nederland hebben kinderen nu weinig bewegingsruimte maar in Spanje kunnen ze helemaal de straat niet op. De kinderen zitten daar al vier weken in een volledige lock-down. De leerlingen van de Nederlandstalige school in Madrid krijgen daarom ook les via de computer.

Bekende acteurs

Om de zinnen een klein beetje te verzetten nodigt meester Alexander van Lieshout acteurs uit om een online optreden te doen. Naast Willy deden ook Paul Haenen, alias Bert van Sesamstraat en Raaf van Huisje, Boompje, Beestje mee. “Ik ben gewoon brutaal geweest en heb aan deze mensen gevraagd of ze in de klas wilden komen om iets anders dan anders doen”, legt Alexander uit.

Wat hem betreft, zouden de optredens ook prima voor scholen in Nederland kunnen worden gedaan. “We willen juist meer leerkrachten en mensen uit de entertainment business hiervoor motiveren."

Sophie maakte deze tekening van Smurfin en Gargamel

Willy Machielsen heeft van het Smurfenhoofdkwartier in Brussel officieel toestemming gekregen om tijdens de coronacrisis kinderen in zijn rol van Cargamel te vermaken. In Nederland maar ook in het buitenland. “Als de kinderen en de docenten het graag willen. Echt waar, bel mij en ik doe het.”