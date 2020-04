Nieuwe aanpak eikenprocessierups in Son en Breugel moet al snel stoppen: risico voor fauna

SON EN BREUGEL -

De proef in de gemeente Son en Breugel om bomen te injecteren tegen de eikenprocessierups is al gestopt voordat ze goed en wel begonnen is. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft met onmiddellijke ingang de ontheffing hiervoor ingetrokken.