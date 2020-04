Vrolijke noten van de orgelman, maar de boodschap is bloedserieus: 'Ik wil mijn hand niet ophouden'

Net zoals alle kermisexploitanten loopt Marinus flinke inkomsten mis. Zijn touwtjetrek- en oliebollenkraam hadden rond deze tijd al lang op kermissen in Nederland moeten staan. Maar de attracties staan nu samen met zijn draaiorgel stil in de loods van het familie bedrijf.

Marinus begrijpt goed dat de volksfeesten vanwege de corona uitbraak niet doorgaan. Maar zijn hand ophouden om op die manier aan inkomsten te komen, ligt niet in zijn aard.

"We komen van oude kermis- en circusfamilie’s en we houden ervan om mensen te vermaken, de mensen een glimlach op hun gezicht te geven."

Marinus: "Maar door de corona kunnen we nu niet werken. Ik krijg nu wel 1500 euro uit het noodfonds, maar de huur en de pachten moeten allemaal betaald worden.”

Gewoon een klein beetje medewerking kost ze geen euro.

Hij wil zijn geld nu verdienen door zijn mobiele verkoopkraam alvast op zijn winterstandplaats aan de Heksenwiel neer te zetten. "Daar wil ik wafels, churros, chips-on-a-stick en lekker Italiaans schepijs gaan verkopen. Ik heb aan de gemeente gevraagd of ik alsjeblief open mag. Maar dat kan niet volgens het beleid."

Marinus stelt dat de gemeente zich baseert op de regeltjes van voor de corona-uitbraak. "Maar we hebben nu met een andere situatie te maken. Nu moeten ze een noodvergunning uitgeven", zegt de Bredanaar.

Marinus hoopt met zijn actie dat hij weer aan de slag kan. (foto: Erik Peeters

"Als je je zaak kunt uitoefenen zonder daarbij de anderhalve meter regel te overtreden dan vind ik dat ze mij daar niet in mogen belemmeren. Gewoon een klein beetje medewerking kost ze geen euro. Mijn standplaats en voorzieningen zijn er al.”

We gaan door, we zijn strijders.

De kermisexploitant blijft er positief onder: "We blijven doorgaan. We hebben alles al overleefd. We gaan door, we zijn strijders. You'll never walk alone!"

De gemeente kon donderdag niet zeggen of Marinus geholpen kan worden. De kermisexploitanten zijn inmiddels in gesprek met de wethouder.

