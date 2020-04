Tweede verdachte opgepakt voor moord op Ger van Zundert, die levend in brand werd gestoken

Hij is de tweede verdachte die is opgepakt in deze zaak. Een dag na de moord op 8 april vorig jaar, werd de 51-jarige Janie H. aangehouden.

Tips

Opsporing Verzocht besteedde recent aandacht aan de zaak. In die aflevering werd aandacht gevraagd voor twee mannen, die naast Janie H., betrokken waren bij de dood van Van Zundert. Op basis van tips die binnen kwamen na die aflevering, kwam de politie de verdachte uit Heerlen op het spoor. Naar de derde verdachte wordt nog gezocht.

Twee mannen die op 8 april vorig jaar in een wit busje reden, mishandelden Van Zundert en bedreigden hem met een vuurwapen. Daarna zou hij zijn vastgebonden. Dit gebeurde allemaal in een garagebox in Breda. Op bewakingsbeelden is te zien dat vervolgens een derde verdachte uit het busje stapt. De twee mannen die eerder naar binnen gingen, vertrokken vervolgens weer. Enige tijd later stond de garagebox in brand. Van Zundert was in brand gestoken. Hij bezweek een dag later aan zijn verwondingen.