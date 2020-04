Trend in Brabantse ziekenhuizen zet door: aantal coronapatiënten opnieuw licht gedaald

De positieve trend van de afgelopen week in de Brabantse ziekenhuizen zet zich verder door. Opnieuw is het totaal aantal coronapatiënten op alle ziekenhuisafdelingen licht gedaald. Er liggen nu 480 mensen die door het virus zijn getroffen in de ziekenhuizen, blijkt uit de dagelijkse statistieken van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De daling van het aantal coronapatiënten is ingezet op 6 april en zet sinds die tijd steeds iets verder door. Het ROAZ spreekt al enkele dagen over een positieve trend. Op het hoogtepunt lagen er bijna 800 patiënten met corona in de ziekenhuizen in Brabant.

In de afgelopen 24 uur zijn wel meer mensen opgenomen dan in de afgelopen dagen. Het gaat om 120 nieuwe opnames. Dat aantal laat deze week een wat wisselend beeld zien en schommelt tussen de 80 en 120 per dag. Het zijn er echter fors minder dan de 270 op één dag op het hoogtepunt op 23 maart. Ruim 90 mensen mochten het ziekenhuis de afgelopen dag verlaten.

Aantal ic-patiënten stabiel

Het aantal patiënten op de intensive cares is stabiel. Omdat er in de afgelopen 24 uur enkele patiënten zijn verplaatst naar ziekenhuizen buiten de provincie, is het totaal aantal bezette ic-bedden weer iets lager. Er liggen nu zo’n 125 coronapatiënten op de intensive cares, blijkt uit de cijfers. De reguliere ic-capaciteit ligt op 120 plekken. Dat aantal is fors uitgebreid, waardoor er nu 190 bedden beschikbaar zijn voor coronapatiënten. Op het hoogtepunt waren bijna al deze bedden bezet.

LEES OOK:

Vele coronadoden in verpleeghuizen doen veel met de medewerkers: 'Maar er zijn ook lichtpuntjes'

Aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft licht dalen

Anderhalve meter afstand? Met deze sensor is het een fluitje van een cent