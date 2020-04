Aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft licht dalen

De daling van het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen zet verder door. Er liggen weer iets minder mensen op de intensive cares (ic) en ook het aantal mensen met corona op bijvoorbeeld verpleegafdelingen in de ziekenhuizen is verder afgenomen. Daarmee zet een positieve trend zich verder door, zo meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Er liggen nu 130 coronapatiënten op de Brabantse intensive cares. Dat zijn er vijf minder dan een dag eerder, blijkt uit de dagelijkse statistieken. Begin deze week waren het er nog 145. De daling komt grotendeels door het overplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. Maar er zijn ook een aantal mensen van de ic ontslagen.

De reguliere ic-capaciteit ligt op 120 plekken, maar ziekenhuizen hebben dat aantal verdubbeld. 190 ic-bedden zijn bestemd voor coronapatiënten, 50 voor mensen die bijvoorbeeld spoedoperaties hebben gehad.

In de afgelopen 24 uur zijn 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen en mochten 85 mensen naar huis. Het totaal aantal patiënten in de Brabantse ziekenhuizen is nu 500. Dat is het laagste aantal sinds 22 maart. Op het hoogtepunt lagen bijna 800 coronapatiënten in Brabant in het ziekenhuis.

Minder sterfgevallen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur tien mensen overleden aan het virus. Dat is het laagste aantal sinds een maand. De piek lag eind maart: op zowel 28 als 29 maart overleden 36 mensen aan het coronavirus.

