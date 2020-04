Viroloog Andrea werkt 7 dagen per week, 12 uur per dag aan een vaccin tegen coronavirus

Viroloog Andrea Pruijssers komt uit Waalwijk maar woont inmiddels al 17 jaar in Amerika. Daar werkt ze momenteel hard aan een covid19-vaccin. Dat 'hard' is zeker niet overdreven. "Ik werk momenteel 7 dagen in de week, 12 uur per dag. Het enige wat ik doe is slapen, eten en werken", vertelt ze vanuit Nashville. Ondertussen houdt ze vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk contact met haar familie in Waalwijk en Uden.

Over dat harde werken heeft ze weinig te klagen: "Anderen om me heen werken vanuit huis of helemaal niet. Mensen zitten veel binnen en dat wordt heel snel saai. Dat probleem heb ik niet", vertelt ze nuchter.

Brabant op de voet volgen

Als wetenschapper is het voor haar ‘heel interessant’ dat haar familie in corona-brandhaard Brabant zit. “Maar als dochter is het natuurlijk minder leuk. Mijn ouders zijn op een leeftijd dat wanneer ze ziek worden, ze een grotere kans hebben om het niet te halen. Dat is natuurlijk moeilijk."

Ondertussen gaat het gewone leven er in Nashville, Tennessee waar Andrea woont, anders aan toe dan in Uden of Waalwijk. "We mogen niet samenscholen en moeten natuurlijk aan social distancing doen. Maar het is niet zoals in New York omdat het hier niet zo dichtbevolkt is. Nashville is wel een grote stad maar er is veel ruimte in vergelijking met Manhattan bijvoorbeeld. Dus hier is het nog wel uit te houden. Er is nog niemand in mijn omgeving ziek."

Andrea krijgt door haar werk natuurlijk veel vragen van familie en vrienden over het virus. Maar toen het virus net in Nederland uitbrak, werd haar advies wel een beetje in de wind geslagen. "Toen in Brabant de eerste gevallen bekend werden van mensen die in Italië waren geweest, zei ik tegen mijn ouders: 'Kijk maar uit, ga niet te vaak naar de supermarkt en blijf maar zoveel mogelijk binnen'. Maar in het begin geloofden ze me niet en hadden ze zoiets van: 'Ach, niet zo moeilijk doen'. Toen heb ik wel even gezegd dat het mijn vakgebied was en dat ik de risico's ken."

Dolly Parton deed donatie

Ondertussen gaat het volgens Andrea zeer voorspoedig met het onderzoek naar een geschikt vaccin, vertelt ze via Skype. Twee van de vaccins die in haar lab ontwikkeld zijn, worden nu al getest. "De bekende zangeres Dolly Parton heeft onlangs een grote zak geld aan ons werk gedoneerd. Dat mogen we gebruiken om onderzoek te doen, dus dat is wel geweldig."

