LIVEBLOG CORONAVIRUS: kampioen tonpraoten vraagt mensen binnen te blijven, apps dit weekend getest

In onze provincie zijn vrijdag 177 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6531 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk ligt het dodenaantal op 3459 mensen.

20.19

Dirk Kouwenberg, de Brabants kampioen tonpraoten, heeft op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij mensen op humoristische manier vraagt om binnen te blijven.

20.15

De Eerste en Tweede Kamer mogen in tijden van crisis digitaal plenair vergaderen. Daarbij hoeft geen meerderheid van de Kamerleden fysiek aanwezig te zijn. Dat is niet strijdig met de Grondwet, oordeelt de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS). Maar fysiek vergaderen moet het uitgangspunt blijven. De Eerste Kamer had om het advies gevraagd.

20.00

Van een sexy schouder naar klompen voor zorgmedewerkers. Als tattoo artist Timothy Mahler uit Tilburg maar kan tekenen. Zijn tattoo shop is dicht, maar hij maakt zijn mooiste creaties nu op de klompen van zorgmedewerkers.

19.55

Tijdens de coronacrisis trekken veel motorrijders beschermd natuurgebieden in. Vandaag was het weer raak bij Zurenhoek bij Bergen op Zoom.

19. 25

Tijdens de coronacrisis hebben gezinnen meer tijd voor de zorg van een huisdier. Maar bij kinderboerderij De Bossche Hoeve willen ze niet dat mensen na de crisis interesse verliezen en het dier weer wegdoen vanwege tijdgebrek. Ze bedachten daarom de leasecavia: een huisdier in bruikleen.

19.15

Het ministerie van Volksgezondheid zal dit weekend alleen apps testen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Deze app moet het bron- en contactonderzoek van de GGD vergemakkelijken. Zeven firma's en non-profitorganisaties dingen mee naar de opdracht.

Het kabinet zoekt twee apps om het werk van de GGD te verlichten. Een app moet dus aangeven wanneer er contact is met iemand die het coronavirus heeft. Zo moet verspreiding van het virus worden beperkt. Een tweede app moet zorgen dat er contact is met een arts op afstand.

Vanwege de "overweldigende belangstelling" voor de eerste app heeft ministerie besloten zich hier eerst op te richten.

19.00

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders is voorstander van het gebruik van een corona-app van de overheid. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 500 Nederlanders van onderzoeksbureau MarketResponse. Ongeveer een kwart van de ondervraagden ziet helemaal niets in mogelijke traceer-apps door de overheid.

18.43

Woonwinkelreus IKEA is van plan de deuren van zijn Nederlandse winkels op 28 april weer te openen. Wel zal het van huis uit Zweedse bedrijf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk welkom in de filialen. Winkelen is daarnaast toegestaan met maximaal twee personen tegelijk.

18.40

Het wereldwijde aantal geregistreerde doden door het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 150.000. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer.

18.25

Gemeenten hebben een voorschot 1,2 miljard gekregen om inkomensondersteuning te verlenen aan zelfstandige ondernemers. Dat bedrag volgt op een eerste voorschot van 250 miljoen, meldt het ministerie van Sociale Zaken.

18.12

Terwijl er in deze coronacrisis alle aanleiding is voor veel meer huiselijk geweld komen er nagenoeg geen meldingen meer binnen. Het Openbaar Ministerie maakt zich daarover grote zorgen. "Slachtoffers krijgen nu niet de hulp krijgen die ze horen te krijgen."

18.08

De NS gaat iets meer treinen inzetten. Maar die blijven alleen bedoeld voor zorgmedewerkers, vakkenvullers en anderen die echt noodzakelijk met de trein moeten reizen en die geen andere manier hebben om te reizen. "Voor anderen geldt nog steeds: blijf thuis, de trein is even geen uitje", aldus de NS.

17.32

Komende zondag wordt door het tv-programma Op1 (22.25 uur) een speciale live uitzending gemaakt in de Kruisheren Kapel in Uden. Het programma wordt zondag gepresenteerd door Jeroen Pauw en Fidan Ekiz.

Het praatprogramma heeft gekozen om Uden centraal te stellen omdat deze gemeente wordt gezien als het epicentrum van het coronavirus. Het thema van de avond is saamhorigheid en laat zien hoe de gemeenschap Uden zich staande houdt in deze bijzondere tijd. Aan tafel schuiven diverse Udenaren aan die vertellen welke impact het virus op hen heeft (gehad). Burgemeester Henk Hellegers en algemeen directeur van Bernhoven, Geert van den Enden delen hun ervaringen en geven een terugblik en kijken tegelijkertijd vooruit, want we zijn er nog niet.

Na goed overleg is er voor de Kruisherenkapel als 'studio' gekozen omdat het programma hier "niemand in de weg staat" en het programma daar binnen de regels van de 1,5 metereconomie gemaakt kan worden. Bovendien "staat de kapel symbool voor de getroffen plaats".

17.25

Bedrijven die een tegemoetkoming van de loonkosten hebben aangevraagd, verliezen gemiddeld bijna driekwart van hun omzet, is de schatting. Het UWV meldt dat er meer dan 97.000 aanvragen voor de noodmaatregelen wegens het coronavirus zijn binnengekomen. In de eerste week kwamen zo'n 79.000 aanvragen binnen, de tweede week was een stuk rustiger.

17.10

De KNVB is druk in overleg met de overheid over hoe het voetbal in de verdere toekomst te organiseren en 'coronaproof' te maken. Dat zegt de voetbalbond in een reactie op de oproep van een deel van de burgemeesters om in elk geval tot september grote evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, in verband met de coronacrisis te verbieden.

17.08

Het kabinet stelt de toekomstige corona-app niet verplicht. Mensen kunnen die app vrijwillig op hun mobiele telefoon downloaden, zei premier Mark Rutte. Het is de bedoeling dat de nieuwe app mensen waarschuwt als zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen dan uit voorzorg twee weken in quarantaine gaan.

16.56

60 procent van de Eindhovenaren is bezorgd over het leven in coronatijd. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente heeft afgenomen onder duizend inwoners. De gemeente vroeg hoe de Eindhovenaren zich voelen.

"We zien dat jongeren (studenten) zich meer dan gemiddeld gespannen en gefrustreerd voelen. Eindhovenaren die de Engelse versie hebben ingevuld voelen zich meer dan gemiddeld bang, verdrietig en gespannen", meldt de gemeente.

16.50

Rijbewijzen die in de periode vanaf 16 maart zijn verlopen, blijven geldig tot 1 juni. Met die maatregel wil het kabinet voorkomen dat mensen in de problemen komen nu de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen door alle coronamaatregelen beperkt zijn. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar.

Mensen die eens in de drie jaar of zelfs jaarlijks moeten verlengen, omdat zij wegens hun leeftijd of aandoening regelmatig door een arts moeten worden beoordeeld, komen niet in aanmerking. Daarvoor is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid.

16.42

Er zitten wat premier Mark Rutte betreft nog te veel haken en ogen aan het algemeen gebruik van mondkapjes. De minister-president vreest dat mensen verkeerd omgaan met mondkapjes en minder rekening houden met de coronaregels als ze zo'n kapje dragen.

"Het risico is dat mensen, terwijl de afspraak is 'blijf thuis bij klachten', met die klachten wel de straat op gaan", zei de premier in zijn wekelijkse persconferentie

16.40

Moslims moeten het breken van het vasten tijdens de ramadan thuis doen. Die oproep deed premier Mark Rutte. De islamitische vastenmaand begint volgende week.

De iftar, de maaltijd waarmee het vasten 's avonds na zonsondergang wordt verbroken, wordt vaak met veel mensen genuttigd. Maar vanwege het coronavirus is dat niet wenselijk.

16.38

Tot nu toe heeft het nieuwe coronavirus in Nederland zeker 3459 dodelijke slachtoffers geëist, 144 meer dan een etmaal eerder bekend was bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er liggen nu 1235 coronapatiënten op de intensive care, 23 minder dan een dag eerder.

16.24

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven liggen op dit moment 53 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. 15 van hen liggen op de intensive care. De afgelopen 24 uur zijn er twee patiënten overleden. Het totaal aantal patiënten dat sinds het begin van de coronacrisis in het ziekenhuis zijn overleden komt hiermee op 88. Negen patiënten zijn in de afgelopen 24 uur ontslagen. Het totaal aantal mensen dat sinds het begin van de coronacrisis is ontslagen uit het ziekenhuis komt hiermee op 163.

16.13

Premier Mark Rutte heeft vrijdag een dringende oproep gedaan om te stoppen met de 'idiotie' van het in brand steken van zendmasten. "Dat is letterlijk levensgevaarlijk." Het is ongelofelijk stupide wat die mensen doen." Op internet gaan verhalen dat het 5G-signaal van zendmasten het coronavirus veroorzaakt, dat is echter niet wetenschappelijk aangetoond.

15.55

Ouders die de kinderopvang gewoon door blijven betalen, krijgen hun eigen bijdrage in de zomer al gecompenseerd. De vergoeding moet in juni, uiterlijk juli worden betaald, laten de ministeries van Sociale Zaken en Financiën weten.

15.40

Minister Grapperhaus van Justitie bevestigt de oproep van een aantal burgemeesters om evenementen als festivals en voetbalwedstrijden tot 1 september te verbieden. Net als premier Rutte benadrukt hij dat een eventuele beslissing pas volgende week wordt genomen.

15.37

Justitieminister Ferd Grapperhaus roept mensen die dit weekend naar het park willen daar ook na tien minuten weer weg te gaan, om ruimte te maken voor andere mensen. "Je maakt een wandelingetje, gaat tien minuten in het park. Ga dan weer, dan kunnen ook anderen het park in", zegt de minister.

15.29

De parkeerterreinen bij de putten aan de Oosterhoutseweg en Beelaertsweg in Raamsdonksveer zijn vanaf vrijdag gesloten. Bij mooi weer waren er de afgelopen weken vaak te veel mensen aanwezig, ondanks waarschuwingen. Daarom heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de parkeerplaatsen bij de beide 'putten' af te sluiten.

15.00

De tijdelijke huisartsenstraat in Goirle wordt morgen afgebroken. De afgelopen maand zagen de Goirlese huisartsen daar patiënten met coronaklachten. Het aantal patiënten met deze klachten is stabiel en de gemeente voorziet geen nieuwe grote toename, laat ze vrijdag weten. Daarom is de aparte locatie niet langer nodig. De huisartsen gaan weer werken vanuit hun eigen praktijken.

14.56

Burgemeesters willen tot zeker 1 september een verbod op evenementen, zo meldt de NOS op basis van bronnen. Het gaat bijvoorbeeld om festivals en betaald voetbalwedstrijden.

14.49

De parkeerterreinen bij de putten aan de Oosterhoutseweg en Beelaertsweg in Raamsdonksveer zijn sinds vrijdagochtend afgesloten. Bij mooi weer waren er in de afgelopen weken vaak teveel mensen aanwezig en ontstond groepsvorming. Dit vindt de gemeente Geertruidenberg vanwege de bestrijding van het coronavirus ongewenst.

14.35

Vrijdag worden 177 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 29 minder dan een dag eerder. In totaal zijn er nu 6531 geregisteerde coronabesmettingen in onze provincie, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

14.27

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3459. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 144 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en. Het RIVM registreerde 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 9456 mensen opgenomen inziekenhuizen. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 1235 naar 30.449.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.

14.15

Digitaal onderwijs vraagt om een digitaal bedankje. Daarom kropen enkele medewerkers van het Commanderij College achter de camera. Voor één keer gaven zij het ‘foute’ voorbeeld door met boeken te gooien. Eindresultaat is een ludiek bedankje voor alle leerlingen (en hun ouders).

14.11

'No stress'. Dat is het motto op het Afrikaanse toeristeneiland Boa Vista, onderdeel van de Kaapverdische eilanden. En dat sprak de Brabantse familie De Bie enorm aan. Ze verhuisde een aantal jaar geleden onder de rook van Eindhoven vandaan naar het paradijselijke eiland. Maar nu het coronavirus ook daar toeslaat, verandert hun realiteit snel. Van toeristenparadijs naar hongersnood.

14.01

De klantenservice van de NS krijgt vanwege de coronacrisis topdrukte te verduren, meldt het bedrijf. De meeste vragen gaan over het pauzeren van abonnementen, nu veel mensen thuiswerken en geen gebruik maken van de trein.

13.48

In de gemeente Moerdijk zijn de afgelopen week een aantal keer jongeren beboet omdat ze zich niet aan het samenscholingsverbod hielden. Twee meisjes van 16 kregen dinsdag elk een bekeuring van 90 euro en een jongen van 18 moet 390 euro betalen, hij werd woensdag bekeurd. Dat meldt de gemeente. Boa's en toezichthouders van de gemeente zeggen nog regelmatig groepen jongeren te zien. Zij zijn de afgelopen tijd regelmatig gewaarschuwd. Maar de tijd van waarschuwen is nu voorbij, nu deelt de gemeente voortaan direct boetes uit, zegt ze.

13.46

Traditiegetrouw worden voorafgaand aan Koningsdag de Koningsspelen gehouden. Dit jaar gaat dat niet door, omdat de scholen vanwege het coronavirus dicht zijn. Tilburgse gymleraren willen hun leerlingen toch in beweging krijgen. Daarom hebben ze een alternatief bedacht: de @home Koningsspelen.

12.49

12.36

Een coronapatiënt in België besmet gemiddeld nu 0,8 andere personen. "Dat betekent dat de epidemie in ons land krimpt", zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum over het coronavirus.

12.33

In Spanje zijn voor zover bekend 19.478 mensen gestorven door het coronavirus. Dat maakten de autoriteiten vrijdag bekend, die in totaal 188.086 besmettingen hebben vastgesteld, 5252meer dan donderdag. Dat is de grootste stijging in een dag sinds 9 april.

12.27

De musea in Oostenrijk en sommige andere culturele instellingen mogen half mei hun deuren weer openen. Dat heeft de Oostenrijkse vice-bondskanselier Werner Kogler vrijdag gezegd. Grotere evenementen, zoals festivals, blijven tot 31 augustus verboden.

12.22



12.22

De Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt de opzet van zeven corona-apps die het kabinet overweegt. Maandag komt de privacywaakhond met haar bevindingen.

12.03

Na weken zonder voetbal kampen veel supporters van NAC met afkickverschijnselen, zo merken ook de fanatiek supporters van de B-Side Rats. Om de nood te verlichten organiseren zij op 25 april een online editie van hun pubquiz, de eerste BSR Thuisquiz.

11.46

De coronabeperkingen zijn heel moeilijk voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking die in een zorginstelling leven. Ze hebben hun familie al weken niet gezien. Bovendien is hun vertrouwde structuur weg: dagbestedingen zijn afgelast en ineens gelden nieuwe regels, zegt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Deze mensen vinden het moeilijk om daarmee om te gaan.

"Zo signaleren naasten een toename van angst, depressie, eenzaamheid, stress, automutilatie (zelfverminking) en agressie", aldus de vereniging.

11.40

11.34

Het is voor de verzekeringsartsen van het UWV vaak niet mogelijk om hun cliënten te beoordelen zonder ze persoonlijk te ontmoeten. Om coronabesmetting te voorkomen moeten ze zich nu behelpen met formulieren en de telefoon. Maar zo kunnen er meestal geen goede besluiten over de arbeidsongeschiktheidsuitkering worden genomen, zegt voorzitter Wim van Pelt van de vakorganisatie van verzekeringsartsen bij UWV na een bericht in Trouw.

11.28

Het aantal sterfgevallen in België door het coronavirus of een vermoeden daarvan is naar 5163 gestegen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijven dalen, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend.



11.18



11.12



11.10

Er komt een landelijke bezoekregeling voor familieleden van coronapatiënten die in het ziekenhuis op sterven liggen. Tot voorheen moesten ziekenhuizen zelf bedenken of bezoek mogelijk zou zijn. Dat was op sommige plekken niet of nauwelijks mogelijk. In het NOS Radio 1 Journaal lichtte voorzitter van de IC-vereniging, Diederik Gommers, de leidraad toe.

11.09



11.04

10.42

Rusland ziet het aantal coronabesmettingen nog steeds met steeds grotere stappen toenemen. De autoriteiten meldden vrijdag meer dan 4000 nieuwe gevallen.

10.41

Zanger Gerard van Maasakkers spoort ouderen in het programma 'Nuenen in beweging' aan om toch vooral te bewegen in deze bijzondere tijd. Hij zingt er zelf een liedje bij 'hee gaode mee' (vanaf minuut 4.25).

10.25

Vandaag is de organisatie druk met de voorbereidingen voor Waailand Live XL in Breepark Breda. Veertien artiesten zullen morgen live gaan en dat vergt wat voorbereidingen. Vanaf de middenstip van deze hal in Breda zullen allerlei artiesten en DJ’s jouw huiskamer op zijn kop gaan zetten, zo belooft de organisatie.

10.17

In Denemarken gaan maandag de eerste kleine bedrijven weer open nadat het land op slot ging vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen, aldus de autoriteiten vrijdag.

10.15

10.11

09.32

09.31

Op Sint-Maarten is de lockdown door de regering met drie weken verlengd. De maatregel werd op 5 april ingesteld voor oorspronkelijk een periode van veertien dagen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Momenteel zijn er 63 besmettingen geregistreerd, negen mensen zijn overleden.



09.30



09.00



08.56

Duitsland heeft een belangrijk doel bereikt in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal mensen dat door een besmet persoon wordt aangestoken is tot onder de 1 gezakt, meldde vrijdag het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

08.42

Kristalmaker Royal Leerdam Crystal verdwijnt uit Leerdam. Eigenaar Royal Delft ziet zich mede door de coronacrisis genoodzaakt om de vestiging in die stad te sluiten.

08.40

Mensen blijven massaal geld doneren aan Tom Moore, de 99-jarige Britse oorlogsveteraan die honderd rondjes in zijn tuin liep om geld op te halen voor zorgpersoneel. De teller staat inmiddels op 17,4 miljoen pond (ongeveer 20 miljoen euro), terwijl de loopactie donderdag al werd voltooid. Inmiddels is er ook een petitie gestart om Moore geridderd te krijgen.

08.25

Myanmar laat bijna 25.000 gevangenen vrij om de druk op gevangenissen te verlagen tijdens de coronacrisis. Het gaat om ongeveer een kwart van alle mensen die in het Aziatische land een celstraf uitzitten. Ieder jaar verleent Myanmar amnestie aan gevangenen tijdens de nieuwjaarsvakantie, maar nog nooit waren het er zo veel.

08.21

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is donderdag één coronapatiënt overleden. Sinds de uitbraak van het virus zijn er 77 mensen in het ziekenhuis overleden. Er worden momenteel 38 coronapatiënten behandeld in het Amphia, van wie er 22 op de intensive care liggen. De afgelopen 24 uur zijn drie patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Het totaalaantal komt daarmee op 220 patiënten.

08.00

Om toch nog een veilige en alternatieve Koningsdag te kunnen vieren wordt op 27 april het Kingsday VR Festival gehouden. Het live-evenement in virtual reality speelt zich af op de Dam in Amsterdam en bevat onder meer muziekoptredens en een lichtshow. De opbrengst wordt gedoneerd aan de Voedselbank.

07.46

Vandaag zouden de Koningsspelen zijn, maar deze kunnen uiteraard niet doorgaan. Veel basisscholen organiseren vandaag wel wat anders om deze dag toch een feestelijk tintje te geven. Via verschillende social media kanalen zal er heel wat samen gedanst en gezongen geworden.

07.42

Beddenwinkelketen Beter Bed uit Uden heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de coronacrisis. Tot half maart ging het aantal bestellingen namelijk nog de goede kant op. De omzet kwam uit op 54,3 miljoen euro, een stijging van 8 procent. Op vergelijkbare basis kwam de groei uit op 6,9 procent waarbij zowel de winkels in de Benelux als die uit de divisie New Business, waar onder meer de Zweedse keten Sõngjõtten onder valt, een steentje bijdroegen. Online groeiden de verkopen met bijna 30 procent. De verkopen via het internet waren goed voor 5,6 miljoen euro of ruim een tiende van de totale omzet.

07.20

Het Brabant Mondmasker Initiatief hoopt de productie binnenkort te verdrievoudigen. Nu kan het vrijwilligersproject 400 mondmaskers per dag produceren en 40 tot 50 beschermende jassen. Het aantal aanvragen ligt hoger dan wat geproduceerd kan worden, dus hoopt het Brabant Mondmasker Initiatief op nieuwe vrijwilligers.

06.44

Volgens RTL Nieuws is een verbod op evenementen tot 1 september aanstaande. RTL baseert zich op stukken die het heeft ingezien. De evenementenbranche drong er in Den Haag eerder al op aan snel met duidelijkheid te komen met het oog op het festivalseizoen.

06.42

De Nederlandse tandartsen en mondhygiënisten zijn klaar om op verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Ze hebben daarvoor een leidraad opgesteld met richtlijnen voor een veilig bezoek aan de tandarts. Beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen KNMT meldt op haar website dat de leidraad is voorgelegd aan het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en dat van die kant een positieve reactie is gekomen.

06.40

Op Bonaire is de eerste besmetting met het coronavirus geregistreerd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt. Het gaat om een persoon die meerdere keren is getest. Elke keer was de uitslag niet eenduidig, maar in samenwerking met het RIVM is volgens Rijna geconcludeerd dat de persoon besmet is. Het gaat om iemand die qua leeftijd niet in de risicogroep zit en die meer dan een maand geleden besmet zou zijn door iemand uit Aruba.

06.15

Nederlandse consumenten besteden sinds het begin van de intelligente lockdown zo'n 13 procent minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ABN Amro waar NRC over schrijft. Consumenten doen ongeveer een kwart meer boodschappen bij supermarkten en voedselspeciaalzaken, maar dit maakt de daling in bijvoorbeeld de horeca en in veel andere sectoren niet goed.

06.00

Het kabinet wil kijken hoe de inzet van mondkapjes voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld contactberoepen, eventueel een rol kan spelen bij een versoepeling van de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte nam die suggestie van VVD en GroenLinks over tijdens het debat in de Tweede Kamer donderdag.