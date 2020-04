Brabant Mondmasker Initiatief krijgt vleugels: ‘Honderden mensen hebben zich gemeld’

Een week geleden zat Marc Schoutens nog met de handen in het haar. Samen met tientallen vrijwilligers maakte hij honderden mondmaskers, maar er werden er veel te weinig opgehaald. Dat is nu veranderd. “Er hebben zich heel veel mensen en organisaties gemeld die mondmaskers en beschermende jassen kunnen gebruiken”, vertelt hij. “Op dit moment hebben we zelfs meer aanvragen dan we kunnen leveren.”

Extra vrijwilligers gezocht

Dus moet er worden opgeschaald. Gelukkig melden zich behalve afnemers voor de mondkapjes en jassen, óók nieuwe vrijwilligers. Mensen die op een of andere manier iets willen betekenen voor het initiatief. Bijvoorbeeld Hans Smulders, reservist bij Defensie. Hij probeert via zijn netwerk extra werkruimte en meer vrijwilligers te regelen.

“We denken bijvoorbeeld aan mensen die door de coronacrisis nu thuis zitten. Of veteranenverenigingen bijvoorbeeld.” En dan niet alleen voor het in elkaar zetten van de maskers. “Marc maakte zich druk over of er wel voldoende koffie en thee was, voor als de groep vrijwilligers groeit. Maar daar moet hij zich geen zorgen over gaan maken natuurlijk. Dat gaan we regelen.”

Opschalen, dat is nu de eerste prioriteit. “Er is gewoon veel te weinig bescherming”, vertelt Marc. “Ik hoor verhalen van zorgverleners die zelf bij de Action maar regenjassen gaan kopen, om zo nog enigszins beschermd hun werk te kunnen doen.” En dat kan echt niet, vindt hij. “Mijn vader woont in een verpleeghuis, hij wordt in bad gedaan door mensen zonder bescherming. Ongelooflijk.”

'Geen tijd voor bureaucratie'

Méér mondmaskers en beschermende jassen maken, is dus het devies. Ook al hebben die dan niet het CE-keurmerk. Die disclaimer vermeldt het Brabant Mondmasker Initiatief er telkens bij. Al is de stof die wordt gebruikt wél getest, door de TU Delft. “Voor bureaucratie hebben we geen tijd”, zegt Marc. “In tijden van oorlog moet je praktisch denken.” Daar sluit Smulders zich bij aan: “Alles is beter dan niets doen. We hebben haast met opschalen en dan kun je niet altijd de lijntjes volgen. Het is nu gewoon gaan met die banaan.”

Met de extra ruimte en extra vrijwilligers die komen helpen, kan de productie worden verdrievoudigd, denkt Marc. Maar het liefst denkt hij nog groter: “Ik weet inmiddels vier machines te staan in China, die mondmaskers in elkaar kunnen naaien. Die willen we eigenlijk hierheen halen.” Dat is nog niet zo een twee drie voor elkaar te krijgen, maar er wordt groot gedacht. “Dan zou de productie op een half miljoen mondmaskers per dag kunnen liggen.”

