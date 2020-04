Kapster Sylvia biedt eerste hulp aan bij een 'coupe corona'

"Ik zag op social media dat dit onderwerp behoorlijk leeft", vertelt Sylvia. "YouTube-video's over hoe je een kapsel knipt en wat je doet tegen uitgroei werden de afgelopen weken erg vaak opgezocht. Alleen waren die vaak Engelstalig of werden de stappen versneld weergegeven. Ik zat thuis op de bank en ik dacht: ik wil die mensen helpen. Ze weten niet waar ze moeten beginnen en ze krijgen ook van niemand goed advies. Maar ik wil me uiteraard wel aan de coronavoorschriften houden. "

Masterclass

Daarop besloot ze zelf online masterclasses gratis aan te bieden. Die geeft ze live. "Normaal gesproken ben ik altijd met mijn bedrijf aan de slag, met wedstrijden en met het ontwikkelen van mezelf. Nu kan dat ineens niet meer. Maar op deze manier kan ik deze periode toch bezig blijven en met mensen in contact blijven."

Inmiddels waren er drie masterclasses te zien. De volgende masterclasses vinden plaats op 20 en 22 april. "Op Facebook merk ik dat hier veel vraag naar is. Tot Den Helder aan toe. Mensen willen bijvoorbeeld weten waar ze moeten beginnen en wat je moet doen als je een kindje wil knippen. Dan leg ik uit wat je het best kan doen."

Ze richt zich met haar masterclasses met name op vrouwen die hun man of kind willen knippen, omdat daar het meeste behoefte aan bleek te zijn. Er werd geklaagd over haar dat over de oren hangt en haar dat 'slecht zit'. "Vrouwen zijn ook heel erg bezig met hun haar, maar die kampen niet zo snel met rommelige contouren en dergelijke", legt de kapster uit Gilze uit. "Bij mannen is dit wel zo. Als bij vrouwen de uitgroei gekleurd is en het haar wordt even leuk geföhnd, voelen zij zich alweer een stuk beter."

Sylvia biedt eerste hul bij 'coronakapsels'.

In de masterclasses geeft ze haar volgers uiteenlopende tips. "Over alle benodigdheden, maar ik leg ook uit waar ze qua werkplek rekening mee moeten houden, in wat voor licht ze moeten zitten, hoe ze naar de vorm van het hoofd van iemand moeten kijken..."

Je moet elkaar een beetje helpen in deze periode.

Met deze masterclasses verdient Sylvia helemaal niks. "Ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat ik hiermee mensen kan helpen. Ik denk dat dit ook de insteek moet zijn in deze coronaperiode, dat je elkaar een beetje moet helpen. Heel veel mensen zijn op zoek naar deze informatie. Zij kunnen nu nergens bij een salon terecht en ik heb de kennis. Vandaar dat ik dit gratis aanbied."

Vijf video's

Daarnaast heeft Sylvia vijf cursusvideo's opgenomen. Daarin is bijvoorbeeld te zien hoe ze met een tondeuse stap voor stap de zij- en achterkant van hoofden opscheert. Maar er zijn ook video's van hoe je een gedekt kapsel met behulp van een kam en schaar moet knippen en hoe je een kleurbehandeling het best inzet. Daarnaast heeft ze een e-book gemaakt met een heel stappenplan. "Een ultieme checklist waar je allemaal terechtkan voor de spullen.:"

Deze video's biedt ze aan voor 19,95 euro. "Niet een hoog bedrag als je ziet hoeveel tijd ik hierin heb gestoken", lacht ze. "Maar als ik mensen nu zo kan helpen - en ik ben zelf enigszins uit de kosten die ik hiervoor heb gemaakt - dan is het voor mij al dik geslaagd."

Verbazing

Sommige kapsalons vragen zich af waarom Sylvia zoiets doet. Dat verbaast haar. "Alsof je zo ineens kapper kan worden! Iemand met een kam en een schaar is niet ineens een volwaardig een kapper. Maar ik kan iemand wel wat dingetjes leren waardoor diegene zich in deze coronatijd zich toch een beetje beter voelt en energieker. Ik geloof echt dat dit te maken heeft met het beeld dat je ziet als je in de spiegel kijkt."

