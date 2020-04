Buurman hoorde explosie voor grote schuurbrand: 'Urenlang in spanning gezeten om mijn eigen huis'

"Alles moet schoongemaakt worden, we hebben behoorlijk wat rook- en waterschade." Door de degelijke bouw van zijn huis uit 1930 en de enorme inspanningen van de brandweer vloog zijn woning niet in brand. "Ik heb hele dikke buitenmuren en nog een spouwmuur. Dat houdt de brand wel even tegen", legt Frans uit. Ook de brandweer zegt dat dit zijn geluk is geweest.

Dat het anders had kunnen aflopen beseft de buurman zich maar al te goed. "Mijn dak bestaat uit grote houten balken, als het vuur daar vat op gekregen had, dan was het zo klaar geweest." Dat gebeurde niet, de brandweer zetten twee hoogwerkers in, vier autospuiten en drie watertanks. Een bijzondere grote inzet voor een relatief klein pand.

Explosie

Voor de brand hoorde de buurman een klap. "Ik dacht eerst nog aan een ongeluk en dat een auto op de bloembakken geklapt was, maar het verkeer reed gewoon door." Vervolgens zag Frans zijn buurman Jan op de binnenplaats staan en om hulp roepen om de brand te blussen. "Ik heb zo'n poederblusser van twee kilo liggen, maar dat zet ook niet veel zoden aan de dijk."

Net als zijn buurman klust Frans ook aan motoren. "Ik vermoed dat daar iets fout is gegaan, maar mijn buurman weet wat hij doet en een explosie ontstaat niet zomaar", vertelt Frans. Hij maakte zich meteen al zorgen om zijn buurman Jan. "Ik dacht nog, ga nou niet blussen, voor hetzelfde geld raak je ingesloten en kom je er niet levend uit." Dat gebeurde niet, maar buurman Jan moest wel ter controle naar het ziekenhuis.

Forse schade

Afgelopen nacht hebben Frans en zijn vrouw niet thuis geslapen, maar bij hun zoon. "We kunnen altijd nog in de kamper naast het huis slapen, want de stank in huis is ondanks de ventilatoren die er nu staan echt enorm." Ondertussen is bezig om het bluswater uit zijn tuin te krijgen. "De vijver is overstroomd en op het terras staat een laag van twintig centimeter water."

Flinke schade ook aan de achterkant.

Het huis van zijn buurman Jan is er veel erger aan toe. Door de ramen is de rook- en waterschade goed te zien. Overal zit roet, boven en beneden. De brand ontstond en woedde in de aangrenzende schuur. Daar is het dak ingezakt en alles compleet verwoest van voor tot achter. De metershoge vlammen hebben sporen op de gevels achtergelaten, zo is ook achterom goed te zien.

Drukte

Er werd gevreesd dat het hele blok woningen aan de Grootschoterweg wel eens in brand zou komen te staan. "Ik heb er de hele tijd naar staan kijken en soms laaide het vuur dan weer in alle hevigheid op", vertelt Frans. De rookpluim was tot in de verre omtrek te zien en de brand trok veel bekijks. Zoveel dat de hoogwerkers maar moeilijk de plek van de brand konden bereiken volgens de brandweer.

"Het zag vooral zwart van de rook, niet zozeer van de mensen", zegt Frans zijn overbuurman. Ook Frans zelf vond het niet extreem druk, maar bevestigt dat er wel wat volk op de brand afkwam. "Dat begrijp ik ook wel bij zo'n brand, maar ik begrijp niet dat er zo laat pas linten werden gespannen en dat daar niet meteen agenten bij stonden."

Frans heeft zich er niet heel druk om gemaakt, zijn blik was op zijn huis gericht. En daar zal die nog wel even op blijven gezien de schoonmaak.

