Succesvolle zangeres wordt verpleegster in coronatijd, want Marga Bult wil 'zinvol bezig zijn'

"De zorg is altijd in mijn bloed blijven zitten", vertelt de zangeres, die enkele jaren geleden vanwege de liefde vanuit Twente naar Oisterwijk verhuisde. De afgelopen jaren deed ze hier echter niks mee omdat ze druk was met zingen, presenteren en haar eigen bedrijf. Maar de uitbraak van het coronavirus veranderde alles.

Brandhaard

"Op een gegeven moment heb je de tuin gedaan, het terras schoongemaakt en de administratie gedaan en toen zag ik de oproep van het ministerie van VWS. Dat vroeg om meer zorgmedewerkers. Met name hier in Brabant - de brandhaard - kwamen ze veel mensen tekort. Ik heb me toen opgegeven."

Ze had op dat moment geen idee waar ze zou terechtkomen. "Ik dacht: ik zie wel. Misschien bij een wasserij of een voedselbank. Het maakte me niets uit, als ik maar iets kon doen. Uiteindelijk werd ik gebeld en kwam ik bij BrabantZorg terecht. Zij konden me gebruiken."

'Je wordt constant geconfronteerd met de dood'

Ze werkt nu in een zorghotel in Uden, op de palliatieve afdeling. "Daar verzorg ik mensen die in de laatste levensfase zitten. Dit kunnen mensen zijn die van de intensive care van Ziekenhuis Bernhoven of het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen."

Het werk is mentaal wel zwaar. Bult heeft de laatste tijd veel mensen zien overlijden. "Je wordt constant geconfronteerd met de dood. Maar gelukkig zie je ook mensen herstellen. Voor Pasen gingen er nog vier naar huis en afgelopen week weer vier of vijf. Die positieve kant is er dus ook."

Brok in de keel

Voor haar werk voor het KRO-NCRV-programma Kruispunt maakt Bult vlogs over haar werk in het zorghotel. In haar eerste bijdrage vertelde ze eerlijk dat ze het 'best wel spannend' vond om voor het eerst de ruimte binnen te gaan waar de coronapatiënten zich bevinden.

Toen ze na die lange werkdag thuiskwam, gaf ze in de vlog toe dat haar eerste ervaringen 'zeer indrukwekkend' waren. "Het is emotioneel, heel moeilijk ", vertelde ze met zichtbaar een brok in haar keel. "Maar we hebben een fantastisch team en het werk vind ik prachtig. Het is net als fietsen, dit verleer je nooit."

Ze is zich bewust van het feit dat ze risico loopt omdat ze in een zorghotel werkt met besmette mensen, maar bang voor het coronavirus is ze niet. "Ik weet van mezelf dat ik lichamelijk sterk ben", legt ze uit. "Ik ben niet iemand die snel bevattelijk is als er eens een griepje heerst. Daarnaast hebben we in het zorghotel goede beschermingsmiddelen, al zijn er af en toe wel tekorten Maar ik denk dat je corona ook zou kunnen oplopen in bijvoorbeeld een supermarkt. Zeker tijdens het begin van de uitbraak."

'We slapen apart'

Ze heeft de stap om in de zorg te gaan werken in deze coronatijd van tevoren uitgebreid besproken met haar vriend. "Hij is wat ouder dan ik", legt ze uit. "Met hem heb je natuurlijk ook te maken. Daarom slapen wij nu apart. Ik douche ook apart. Toevallig kan dit bij ons. Ik ontsmet ook alle deurknoppen en alles wat ik nog meer kan verzinnen. Ook in mijn auto. Ik ben daar heel erg op gefixeerd."

Maar het werk geeft haar 'enorm veel voldoening'. "Het feit dat je er kunt zijn voor andere mensen doet me goed. Dit is een gevoel vanuit mijn hart. Als je bij deze mensen komt en je ziet hun eenzaamheid... Als je dan even bij hen kan zitten en hen te eten geeft en tot een gesprek komt, zie je dat ze even opfleuren. Dat zeggen ze ook: wat fijn zuster dan u even tien minuten tijd voor me heeft. Dat doet hen zo ontzettend goed."

'Hiervoor ben je op aarde'

Het feit dat ze voor deze mensen echt iets kan betekenen, raakt Bult. "Kijk, ik houd niet van een oppervlakkig leven. Ik wil iets goeds doen, zinvol bezig zijn. Daarvoor ben je hier op aarde. Kijk, voor het zingen heb ik nooit voor gekozen. Daar ben ik gewoon ingerold. Maar dit... Als het mogelijk is wil ik dit werk blijven combineren met het zingen."

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

LEES OOK: 'Naar het Brabantse land, spannend', Marga Bult verhuist naar grote liefde in Oisterwijk