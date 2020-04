Situatie in Brabantse ziekenhuizen blijft stabiel: 'Het gaat de goede kant op'

De situatie in de Brabantse ziekenhuizen is zondag stabiel gebleven. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er werden zondag 62 nieuwe COVID19-patiƫnten opgenomen in Brabant. In diezelfde periode mochten 36 mensen het ziekenhuis verlaten.

Zaterdag was het aantal nieuwe coronapatiënten met 55 het laagste sinds ruim een maand. Hoewel er zondag dus net iets meer mensen zijn opgenomen, is er volgens de ziekenhuizen nog altijd sprake van een positieve ontwikkeling. “Als de dalende trend van de afgelopen periode zo blijft doorzetten, dan gaat het de goede kant op”, aldus een ROAZ-woordvoerder.

In totaal liggen er nu zo’n 435 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Hiervan lagen er zondag 111 op de intensive cares. Ook daar zet de lichte daling steeds iets verder door.

Reguliere zorg opstarten

Sinds vrijdag is het aantal coronapatiënten op de ic’s gedaald tot onder de 120, het laagste aantal sinds 26 maart. "De druk op de intensive cares blijft nog altijd hoog", zegt de woordvoerder hierover. "Maar we zijn wel zover dat we stapje voor stapje de gewone zorg weer kunnen gaan oppakken. Dat is ook hard nodig. We kijken nu welke poliklinieken weer open kunnen en welke operaties hervat kunnen gaan worden."

Het aantal sterfgevallen door corona in het ziekenhuis ligt voor de derde dag op rij onder de tien. Vrijdag, zaterdag en zondag ging het om acht sterfgevallen per dag. Tijdens de piek waren dat er dagelijks ruim 35.

Weekendeffect

Mogeijk laten de ziekenhuisstatistieken morgen overigens een stijging zien, zo waarschuwt het ROAZ alvast. Dat effect is elke week zichtbaar na het weekend. Dat komt onder meer omdat opnames worden uitgesteld tot na het weekend en ook de registratie van patiënten loopt in het weekend soms vertraging op.

