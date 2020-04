Zwaar getroffen Uden betreurt weer slachtoffers coronavirus : 'Je ziet het leed in de maatschappij'

In het toch al zwaar getroffen Uden zijn het afgelopen weekend nog eens zeven mensen overleden aan het coronavirus. Dat zei burgemeester Henk Hellegers zondagavond tijdens het tv-programma Op1, dat live werd uitgezonden vanuit de Kruisherenkapel in Uden. 'Je ziet het leed in de maatschappij.'

In de uitzending kwamen verder onder directeur van ziekenhuis Bernhoven Geert van den Enden en pastoor John van de Laar aan het woord.

“Het is af en toe zwaar. Je ziet het leed in de maatschappij”, zei Hellegers. “Uden is een bruisende gemeente met veel activiteiten. Daardoor kent iedereen zo langzamerhand wel iemand die ziek is geworden of overleden.”

‘Het loop uit de hand’

Ziekenhuisdirecteur Van den Enden, bekend van de emotionele videoboodschap, blikte in de uitzending terug op de eerste dagen. “Op 4 maart testten wij de eerste positieve patiënt en op 8 maart zagen we dat het goed mis was. Dat er sprake was van een verdubbeling van het aantal en dat ons een vloedgolf stond te wachten. We wisten meteen dat het heel ernstig zou worden. Een beklemmend gevoel.”

Hellegers: “Voor mij werd het serieus toen Henk mij belde en zei dat ze het ‘dadelijk niet meer aankunnen. Doe wat, want het loopt uit de hand.”

Ook voor pastoor John van de Laar zijn het bizarre tijden. "Op 17 maart verzorgden we de eerste uitvaart en tot op heden zijn er dat 34. Het is ongekend hoog. De druk is groot, ook bij collega’s in de buurt."

