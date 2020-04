Hoofdverdachte (52) in zaak miljoenenfraude KempenPlus aangehouden

In de zaak van de miljoenenfraude bij participatiebedrijf KempenPlus zijn maandag opnieuw twee verdachten aangehouden. Het gaat volgens de politie onder meer om de hoofdverdachte in de zaak, een man van 52 uit Weert. Hij is vermoedelijk degene die het meest van het verduisterde geld heeft geprofiteerd. Hij leidt een luxe leven zonder dat dat volgens de politie kan worden verklaard door enig legaal inkomen.

De man werd maandag rond halfnegen bij een inval in zijn huis in Weert opgepakt. De tweede maandag aangehouden verdachte is een vrouw van 53 uit Bladel. Zij werd thuis opgepakt. Ze had volgens de politie in het verleden een relatie met de hoofdverdachte. Ook zij wordt ervan verdacht geprofiteerd te hebben van het verduisterde geld.

De fraudezaak kwam vorige week naar buiten toen twee medewerkers van het participatiebedrijf werden opgepakt in een onderzoek naar de verduistering van miljoenen euro's. KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De man en de vrouw die maandag werden aangehouden, werken niet bij het particiaptiebedrijf.

Afpersing

De 52-jarige hoofdverdachte wordt ervan verdacht dat hij de eerder aangehouden man (49) uit Bladel langere tijd heeft afgeperst en zo gedwongen heeft om geld te verduisteren. Dat geld moest vervolgens worden afgestaan. De 52-jarige wordt verdacht van heling, afpersing en witwassen. Zijn voormalige partner wordt verdacht van heling en witwassen.

Het onderzoek in de zaak kwam volgens de politie dit weekend in een stroomversnelling na de verhoren van de eerder aangehouden verdachten. Bij de nu aangehouden man en vrouw zijn diverse luxe goederen in beslag genomen, waaronder auto’s, een caravan en quads. Ook op de huizen van de twee in Weert en Bladel is beslag gelegd.

Weer vrij

De donderdag aangehouden verdachte uit Bladel zit nog vast. Zijn collega van 63 uit Valkenswaard, die ook donderdag werd aangehouden, kwam vrijdag op vrije voeten. De rechter-commissaris oordeelde dat er onvoldoende verdenking was om hem langer vast te houden. De man is nog wel verdachte in de zaak.

