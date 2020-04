Opnieuw twee aanhoudingen in zaak miljoenenfraude KempenPlus

BLADEL/WEERT -

In de zaak van de miljoenenfraude bij participatiebedrijf KempenPlus zijn maandag opnieuw twee verdachten aangehouden. Het gaat volgens de politie onder meer om de hoofdverdachte in de zaak. Deze man van 52 werd maandag rond halfnegen bij een inval in een huis in Weert opgepakt. De tweede nu aangehouden verdachte is een vrouw van 53 uit Bladel. Zij werd thuis opgepakt.