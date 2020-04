Scholen hopen op deeltijdlessen, maar niet alle leraren zijn er blij mee

In heel Brabant zijn scholenkoepels druk met scenario’s om of weer (deels) open te gaan of om nog langer op afstand les te geven. ‘’Wij hopen deeltijd les te mogen gaan geven’’, zegt Annemieke Pepping van SKOPOS in Schijndel. Het idee is om dan in kleine groepjes korte lessen te geven. Zeker nu is uitgelekt dat experts het kabinet hebben geadviseerd om kinderen weer voorzichtig naar school te laten gaan en te sporten.

De Schijndelse scholen willen natuurlijk alleen open als het verantwoord is. Het scenario dat nu klaar ligt, is anderhalf uur lesgeven met zo’n zes kinderen per groep. ‘’En daarna willen we in samenwerking met de gemeente Meierijstad beweegteams opstarten. We geven dan anderhalf uur les in de klas en anderhalf uur sporten en bewegen in de gymzaal, op een grasveld en op het speelplein. Zo kunnen we drie uur per dag lessen aanbieden voor groepen kinderen.’’

Zorgen bij leraren

Pepping is zich ervan bewust dat kinderen niet makkelijk te sturen zijn. ‘’Je houdt niet tegen dat kinderen elkaar opzoeken. We moeten goed kijken wat we de kinderen vertellen en wat we toestaan.’’

Sommige leerkrachten hebben al zorgen geuit en zijn niet blij als de scholen weer open gaan. Annemieke Pepping van SKOPOS krijgt vooral reacties van oudere leraren. ‘’Ik mag mijn kleinkinderen niet eens zien en dan kom ik wel in contact met kinderen van de school’’, is hun reactie.

Achtbaandagen

Andere leraren verlangen juist naar het zien van de kinderen. Er is grote behoefte aan directe instructies en feedback, merkt Pepping. ‘’Wij moeten als koepel echt omdenken. Met clubjes weer lesgeven en voor mensen die niet durven of kwetsbaar zijn moeten we een ander plan maken.’’

De dagen rondom een persconferentie zijn ‘achtbaandagen’ vertelt Pepping. ‘’Zeker voor directeuren en leraren. Die staan in de fronlinie en zijn elke dag aan het bedenken hoe ze weer goed les kunnen geven. En ze denken na over de scenario’s na deze lockdown.’’

Middelbare scholen

De verwachting van de koepel van middelbare scholen in Brabant, is dat ze nog niet open mogen, maar RTL meldt dat experts het kabinet adviseren om kinderen weer voorzichtig naar school te laten gaan en te sporten.

‘’We willen ook pas open als we de gezondheid van de docenten en leerlingen kunnen garanderen’’, zegt Marit Goosen van OMO. Maar de deuren van de scholen weer openen lijkt nog niet aan de orde. ‘’Onze verwachting is dat digitaal onderwijs nog deel uit blijft maken van het lesprogramma."

Nu is het meivakantie en de scholen zijn dus echt gesloten. Er wordt met grote interesse uitgekeken naar de persconferentie van dinsdag en dan worden in de week na de meivakantie scenario’s concreet uitgewerkt. ‘’En die gaan we dan stapsgewijs in de praktijk brengen.’’

Scholenkoepel OMO benadrukt dat iedere school haar eigen verantwoordelijkheid heeft en haar eigen afwegingen en keuzes maakt. ‘’Hoe de uitwerking er van het gekozen scenario uit komt te zien, kan dus per OMO-school verschillen’’, meldt Goosen.