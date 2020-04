Brandweer krijgt natuurbrand Deurnese Peel niet onder controle, vuur over groter gebied verspreid

Maandag was er sprake van een brand in een gebied van 500 bij 800 meter, zo’n 80 voetbalvelden, maar dat gebied is volgens de woordvoerder van de brandweer, Thijs Verheul, veel groter geworden.

“We hebben vannacht van alles geprobeerd om het vuur te stoppen, maar dat is erg moeilijk in dit veengebied”, aldus Verheul. “We hebben zelfs stukken van het gebied zelf aangestoken om zo het vuur te stoppen, maar dat is niet gelukt. We krijgen het vuur niet de kant op die we willen.”

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

Speciaal team

Brandweerwagens kunnen niet in het veengebied komen, dus alle bluswerk moet met de hand gebeuren. Een speciaal handcrew team van de brandweer uit Overijssel was de hele nacht in het peelgebied bij Helenaveen om de bosbrand te blussen. Zij gaan te voet het gebied in met waterzakken en vuurzwepen om het vuur te blussen.

De brandweer heeft alle hoop gevestigd op de blushelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen, die maandag ook al werden ingezet. Die kan vanaf half negen weer helpen met blussen, zo is de verwachting.