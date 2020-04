Omroep Brabant wint twee NL Awards met 'Schapenheld' en 'Brabant Bevrijd'

Omroep Brabant heeft twee NL Awards in de wacht gesleept, de onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. Omroep Brabant won in de categorie documentaire met 'Schapenheld' en bij crossmediaprojecten met 'Brabant Bevrijd'.

In 'Schapenheld' van Ton van Zantvoort uit Heesch zien we hoe schaapsherder Stijn Hilgers uit Goirle met zijn kudde door Brabant reist en een eerlijk en duurzaam bestaan leeft met zijn vrouw en twee kinderen. Maar dit leven is verre van makkelijk. Stijn is erg koppig en probeert dit leven vol te houden wat door de moderne ontwikkelingen erg lastig is.

"De jury werd geboeid door het verhaal over de Brabantse schaapsherder die knokt voor zijn kudde en zijn bestaan. (...) De Brabantse natuur door de seizoenen heen is prachtig in beeld gebracht, maar de makers verliezen zich niet in het beeld van een romantisch schaapsherdersbestaan. De hoofdpersoon gaat door diepe dalen en zonder dat het opdringerig wordt, is de camera overal bij. Een stijlvol project van een gedreven persoon op de huid gevolgd in zijn habitat", meldt de jury.

'Brabant Bevrijd' toont op een veelzijdige manier alles over de bevrijding van Brabant en 75 jaar vrijheid. "Het crossmediale karakter komt goed tot zijn recht en de kwaliteit van de beelden en de creativiteit spreken boekdelen", is te lezen in het juryrapport. "De omroep imponeert met de omvang van dit project. Het gaat echt om veel verhalen en veel artikelen, mooie beelden."