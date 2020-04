Dementerende ouderen die vanwege natuurbrand geëvacueerd werden, kunnen nog niet terug

Bestuursvoorzitter Coby Nogarede vertelde maandag aan Omroep Brabant: "Rond half vier kregen wij van de politie en de GGD de melding dat er hij de brand zo veel rook vrij kwam dat er gevaar was, omdat de luchtkwaliteit steeds slechter werd. Uit voorzorg hebben we toen besloten om het pand te ontruimen en de bewoners te verhuizen naar een andere locatie. Want deze mensen wil je niet in paniek moeten verplaatsen. Dat moet rustig en veilig gebeuren."

Soepel verlopen

Een aantal van de bewoners die geëvacueerd werden, is besmet met het coronavirus. Dat maakte de operatie wat ingewikkelder, omdat er ambulances, taxibusjes en een Covid 19-bus geregeld moesten worden door de GGD. Moniek Markenie geeft aan dat het een hectische dag was, maar dat de evacuatie soepel verliep.

Wanneer de bewoners precies terug naar hun verzorgingstehuis in Liessel kunnen, is niet duidelijk. "Dat is nog niet te zeggen omdat de brand nog niet is geblust. Maar ze blijven er zeker tot morgen."

LEES OOK: Blushelikopters trekken veel kijkers naar brand in de Peel, politie druk met wegsturen van kijkers

LEES OOK: Met vuurzwepen en waterzakken de brand in de Peel te lijf, kijk hier hoe dat gaat