Groots met een zachte G afgelast vanwege coronamaatregelen: 'Volgend jaar wordt nóg groter feest'

De jubileumeditie van Groots met een zachte G in het Philips Stadion in Eindhoven gaat dit jaar niet door. De reden is dat er vanwege het coronavirus tot 1 september geen grote evenementen mogen plaatsvinden.

Guus plaatste op zijn Facebookpagina een video waarin hij reageert op het nieuws:

De concerten van Guus Meeuwis stonden voor 12, 13 en 14 juni gepland. Het is de eerste keer sinds het begin van de Groots-concertreeks dat het evenement niet doorgaat. De Groots-concerten van Guus brengen jaarlijks enkele tienduizenden fans op de been.

Of de twee concerten die op 23 en 24 oktober in New York staan gepland doorgang kunnen vinden is nog niet duidelijk.

