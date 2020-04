Brand in natuurgebied bij Moergestel: 'Het vuur is eraf'

MOERGESTEL -

Er woedt een brand in de bossen tussen Tilburg en Moergestel, op de Kerkeindse Heide. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Er is een NL Alert uitgestuurd naar mensen in de omgeving van de brand. Even voor half acht was er goed nieuws: "Het vuur is eraf", zegt de Veiligheidsregio.