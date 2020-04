Brand in natuurgebied bij Moergestel, NL Alert verstuurd

Er woedt een brand in de bossen tussen Tilburg en Moergestel. De brandweer is met veel materieel uitgerukt.

Er woedt een brand in de bossen tussen Tilburg en Moergestel. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Er is een NL Alert uitgestuurd naar mensen in de omgeving van de brand.

In het bericht wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Mensen die er last van hebben moeten binnen blijven en ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. De rook trekt met name over Tilburg West en Goirle.

Er zijn extra blusvoertuigen en manschappen ingezet om de brand in het natuurgebied te bestrijden. Een natuurbrand kan snel uitbreiden en onvoorspelbaar en onbeheersbaar worden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Inmiddels zijn brandweerwagens van dertien verschillende posten naar het brandende gebied toe gestuurd.

Daarnaast is het in een natuurgebied moeilijk om aan bluswater te komen, daarom worden er nog steeds waterwagens naar het bos bij Moergestel gestuurd. Ook komt er hulp uit België, laat de Veiligheidsregio op Twitter weten.

De melding van de brand kwam rond kwart over drie binnen bij de brandweer. Iemand die het vuur zag heeft 112 gebeld. Hoe groot de oppervlakte van het brandend gebied nu ongeveer is, kon de woordvoerder nu nog niet zeggen.

Een politiehelikopter hangt boven het gebied, om in te kunnen schatten hoe groot de oppervlakte van de brand ongeveer is en wat de rookontwikkeling doet.

De rook van de brand is in de omgeving goed te zien. De rook trekt met name over delen van Tilburg en Goirle.