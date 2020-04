Eikenprocessierups bestrijden zonder gif: 'Nesten binnen een paar uur onschadelijk'

De eikenprocessierups is lastig te bestrijden. Een proefproject dat onlangs begon in Son en Breugel werd vroegtijdig stopgezet omdat het risico voor andere insecten en vogels te groot was. Maurice van Gaal beweert dé oplossing te hebben om de rups te bestrijden, nadat er nesten zijn ontstaan.

Brandharen onschadelijk

"Catefix is een plantaardig middel dat direct door hoveniers op de nesten kan worden gespoten. Het maakt het nest biologisch afbreekbaar", vertelt Van Gaal. Het bestrijdingsmiddel wordt hard, waardoor het nest, de rupsen en de haartjes binnen een paar uur onschadelijk zijn voor de omgeving. "Het hele nest wordt ingekapseld. Alle brandharen van de rupsen kunnen daardoor geen overlast meer veroorzaken."

Het middel is onschadelijk voor planten en andere dieren. "Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen die inmiddels niet meer gebruikt mogen worden. Wij vinden het echt belangrijk dat de natuur zo min mogelijk aangetast wordt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een product dat puur plantaardig is en bestaat uit grondstoffen die ook uit de natuur afkomstig zijn." Er zitten volgens hem geen pesticiden en andere giftige bestanddelen in.

Maurice van Gaalen legt in de video uit hoe het middel werkt:

"Wij stellen dat we de milieuvriendelijkste oplossing te hebben. Vorig jaar was dat de meest gebruikte methode het opzuigen van de nesten", zegt Van Gaal. "Het afval wordt dan opgevangen in speciale zakken die niet naar de milieustraat mogen. Er zijn maar twee plekken in Nederland waar dit afval naartoe mag worden gebracht, waardoor het afval over grote afstand vervoerd moet worden. Ook niet milieuvriendelijk."

De ondernemer uit Waalre vertelt dat de nesten van de eikenprocessierups, na het gebruik van Catefix, niet meer hoeven worden weggehaald. "De oplossing is dus veel duurzamer. Het nest veroorzaakt geen overlast meer en hoeft dus niet te worden weggehaald. Het nest droogt uit en is na een half jaar grotendeels verteerd en kun je zo verkruimelen."

Het middel is alleen schadelijk voor processierupsen.

'Geen andere insecten gedood'

Ook Frans Kapteijns, vrijwillig boswachter van Natuurmonumenten, is erg enthousiast over het plantaardige goedje waarmee de jeukrups kan worden aangepakt. "Het bijzondere is dat het om een milieuvriendelijk middel gaat", zegt hij. "Bij vernevelen of spuiten van een middel, dat momenteel vaak door gemeentes wordt toegepast, gaan ook alle andere insecten in de buurt van de boom dood."

"Bij dit middel pak je alleen de eikenprocessierups aan. Geen schade voor de rest van de natuur, dus, dat is fantastisch", aldus Kapteijns.